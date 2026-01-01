Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Neo Classic Orchestra. Мировые хиты в атмосфере 3000 свечей и живого хора
Киноафиша Neo Classic Orchestra. Мировые хиты в атмосфере 3000 свечей и живого хора

Neo Classic Orchestra. Мировые хиты в атмосфере 3000 свечей и живого хора

6+
Возраст 6+

О концерте

Романтический вечер с Neo Classic Orchestra 

Neo Classic Orchestra приглашает вас на особенный вечер, посвященный музыке любви. Эта новая программа создана как признание в чувствах к тем, кто ценит атмосферные концерты и живую музыку.

Ожидайте музыкальный праздник в окружении 3000 свечей и звучания живого хора. В программе собраны самые красивые романтические композиции и саундтреки, которые сопровождали моменты влюблённости, расставания и воссоединения.

Эта уникальная программа предназначена специально ко Дню всех влюблённых, и её вы не услышите больше нигде. Сияние свечей и волшебное музыкальное сопровождение создадут атмосферу уюта и нежности.

Идеальный подарок для любимого человека, близких или же для себя, если вы влюблены в музыку. Позвольте себе насладиться прекрасным вечером в свете свечей, под мелодии, которые говорят о самом главном в жизни.

На сцене вас ждёт Neo Classic Orchestra — оркестр, основанный в самом сердце Урала и известный своими атмосферными концертами, где классика и современность встречаются в идеальной гармонии.

Купить билет на концерт Neo Classic Orchestra. Мировые хиты в атмосфере 3000 свечей и живого хора

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
Март
Апрель
28 февраля суббота
19:00
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
от 1600 ₽
6 марта пятница
19:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 2300 ₽
7 марта суббота
19:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 2100 ₽
10 марта вторник
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 2400 ₽
24 марта вторник
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 2300 ₽
26 марта четверг
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
от 2200 ₽
24 апреля пятница
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Алексей Квашонкин
18+
Юмор
Алексей Квашонкин
3 апреля в 20:00 Культурное пространство «Часовой завод»
от 1200 ₽
Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
7 марта в 18:20 Звезды сошлись
от 800 ₽
Сказки старого контрабаса
6+
Классическая музыка
Сказки старого контрабаса
5 апреля в 12:00 Органный зал Пермской филармонии
от 750 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше