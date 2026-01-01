Neo Classic Orchestra. Мировые хиты в атмосфере 3000 свечей и живого хора

Романтический вечер с Neo Classic Orchestra

Neo Classic Orchestra приглашает вас на особенный вечер, посвященный музыке любви. Эта новая программа создана как признание в чувствах к тем, кто ценит атмосферные концерты и живую музыку.

Ожидайте музыкальный праздник в окружении 3000 свечей и звучания живого хора. В программе собраны самые красивые романтические композиции и саундтреки, которые сопровождали моменты влюблённости, расставания и воссоединения.

Эта уникальная программа предназначена специально ко Дню всех влюблённых, и её вы не услышите больше нигде. Сияние свечей и волшебное музыкальное сопровождение создадут атмосферу уюта и нежности.

Идеальный подарок для любимого человека, близких или же для себя, если вы влюблены в музыку. Позвольте себе насладиться прекрасным вечером в свете свечей, под мелодии, которые говорят о самом главном в жизни.

На сцене вас ждёт Neo Classic Orchestra — оркестр, основанный в самом сердце Урала и известный своими атмосферными концертами, где классика и современность встречаются в идеальной гармонии.