Концерт группы «Нэнси» в Санкт-Петербурге

Группа «Нэнси» — известная музыкальная поп-рок команда, основанная в 1992 году Андреем Костенко и Анатолием Бондаренко. С момента выхода их первого альбома коллектив завоевал огромную популярность. Композиция «Отель» стала настоящим хитом, который звучал в каждом дворе, а такие песни, как «Дым сигарет с ментолом» и «На столе чистый лист» стали обязательными на дискотеках.

Группа «Нэнси» может похвастаться рекордами во всех хит-парадах страны. За время своей карьеры они выпустили более 20 альбомов, что говорит о нестихаемом интересе к их творчеству.

Что ждать на концерте

На выступлении вас ожидают любимые хиты, а также новые душевные композиции в живом исполнении Андрея Костенко и его музыкального коллектива. Атмосфера вечера будет романтичной, а веселье и зажигательные танцы гарантированы!

Солист группы

С 2022 года единственным официальным солистом группы «Нэнси» является Андрей Костенко, который продолжает радовать публику своим талантом и харизмой.