Ненаглядная сторона
Киноафиша Ненаглядная сторона

Спектакль Ненаглядная сторона

Постановка
Ленком Марка Захарова 16+
Режиссер Игорь Миркурбанов
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по повести Бориса Васильева в театре Ленком

Театр Ленком под руководством Марка Захарова представляет новый спектакль «Ненаглядная сторона», основанный на повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Эта история стала настоящей мифологемой отечественной культуры, символизируя сакральную борьбу за Родину.

Сюжет и концепция

Режиссёр и автор инсценировки Игорь Миркурбанов предлагает зрителям уникальный взгляд на судьбы юных зенитчиц и их старшины. Действие спектакля переносит нас в май 1942 года, создавая мостик между прошлым и настоящим. Тридцать лет спустя старшина Васков продолжает вести мысленный диалог с погибшими девушками, и их голоса звучат сквозь время.

Темы и чувства

Для единственного выжившего это постоянное общение становится тяжёлым бременем. Он не может обрести покой от чувства вины и скорби, но память о прерванных жизнях придаёт ему сил продолжать жить. Души юных героинь растворяются в прозрачности зорей Карелии, но пока жива память Васкова, они продолжают существовать вместе с ним.

Интересные факты

Спектакль «Ненаглядная сторона» не только погружает зрителей в атмосферу военных лет, но и задаёт важные вопросы о памяти, долге и любви. Инсценировка сочетает в себе элементы драмы и поэзии, что делает её особенно трогательной и запоминающейся.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и эмоциональную постановку в театре Ленком. Билеты уже в продаже!

Фотографии

Ненаглядная сторона Ненаглядная сторона Ненаглядная сторона Ненаглядная сторона Ненаглядная сторона Ненаглядная сторона Ненаглядная сторона Ненаглядная сторона Ненаглядная сторона
