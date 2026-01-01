Театральный проект Татьяны Вещиковой

Пластический спектакль Татьяны Вещиковой приглашает вас на уникальную игру, в которой каждый зритель становится активным участником. Здесь нет привычного сценария, а есть настоящие эмоции и искренние переживания, которые раскрываются в процессе. Мы предлагаем вам возможность «услышать» то, что давно забыто или, возможно, никогда не осознавалось.

О проекте Татьяны Вещиковой

«Дыхание 2.0» — это не просто спектакль. Это авторский проект, который призван пробудить в зрителе истинные чувства. Татьяна Вещикова, основатель проекта, утверждает: «Тело может дать ответ на любой вопрос, на все волнения и печали». В этом спектакле танец и движение становятся языком, способным рассказать самые сокровенные истории гораздо ярче, чем можно сделать с помощью слов.

Основатель проекта

Татьяна Вещикова — известный режиссёр, балетмейстер и танцевально-двигательный терапевт, а также психолог и обладательница титула Миссис Россия-2011. За её плечами богатый опыт работы в театре и направленности на развитие искусства танца.

Участники

В спектакле участвуют актёры, представляющие собой разнообразие возрастов и профессий, многие из которых впервые выходят на профессиональную сцену. Это делает проект ещё более уникальным, ведь каждый участник представляет свою историю и свои эмоции.

Приходите и откройте для себя мир, где играющим является каждый зритель, раскрывающий своё сердце. «Дыхание 2.0» — это шанс почувствовать и понять себя в новых эмоциях и образах.