Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Немое кино в Триумфе: ретроспектива Чарли Чаплина
Киноафиша Немое кино в Триумфе: ретроспектива Чарли Чаплина

Немое кино в Триумфе: ретроспектива Чарли Чаплина

6+
Возраст 6+

О концерте

Неповторимая атмосфера старого кино в проекте «Немое кино в Триумфе»

Проект «Немое кино в Триумфе» дает зрителям уникальную возможность познакомиться с ушедшей эпохой пермского кинотеатра. Каждую месяц вы сможете насладиться атмосферой старого кино и его золотыми хитами. Более того, вы сможете делиться своими впечатлениями о немом кинематографе.

На каждом показе пианист Александр Колесников выступает в роли тапера, сопровождая картину живой музыкой, гармонично сочетаясь с атмосферой того времени. В этом сезоне мы уделим особое внимание культовому Чарли Чаплину, который будет представлен в новом свете.

Чарли Чаплин: новый взгляд на легенду

На протяжении всего сезона мы будем исследовать многогранную личность Чаплина — как художника, мыслителя и визионера кинематографа. Мы выйдем за пределы привычного образа Маленького Бродяги и откроем для зрителей глубину его творчества.

Для кого подходит

Данное мероприятие идеально подойдет тем, кто хочет ощутить атмосферу губернского города Пермь начала XX века, наслаждаясь сеансом немого кино под живую музыку.

Программа показов

Его новая работа (1915)

Сюжет картины рассказывает о безработном, который приходит на пробы новых актёров в вымышленной киностудии Lockstone. Он сталкивается с полупьяным соперником и, после удачного прохождения пробы, получает работу. Работа сопровождается комичными ситуациями и неловкими моментами на съемочной площадке, что делает просмотр особенно увлекательным.

За кулисами кино (1916)

Маленький реквизитор Давид борется с бесконечными придирками своих коллег и начальника Голиафа. Его забастовка и решимость отомстить своим обидчикам приводят к комичным последствиям, когда ему на помощь приходит девушка, переодевшаяся парнем. Это становится началом неожиданной любовной истории.

Купить билет на концерт Немое кино в Триумфе: ретроспектива Чарли Чаплина

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
Май
Июнь
2 марта понедельник
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 700 ₽
13 апреля понедельник
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 700 ₽
4 мая понедельник
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 700 ₽
8 июня понедельник
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 700 ₽

В ближайшие дни

Вселенная Вивальди. Камерный оркестр «Орфей»
6+
Классическая музыка
Вселенная Вивальди. Камерный оркестр «Орфей»
11 марта в 19:00 Планетарий
Билеты
Русская душа
6+
Фолк
Русская душа
27 марта в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 500 ₽
Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке
18+
Юмор
Алеся Казанцева. Привет! Я жива-здорова, всё в порядке
16 апреля в 21:00 Культурное пространство «Часовой завод»
от 2800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше