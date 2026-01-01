Немое кино в Триумфе: ретроспектива Чарли Чаплина

Неповторимая атмосфера старого кино в проекте «Немое кино в Триумфе»

Проект «Немое кино в Триумфе» дает зрителям уникальную возможность познакомиться с ушедшей эпохой пермского кинотеатра. Каждую месяц вы сможете насладиться атмосферой старого кино и его золотыми хитами. Более того, вы сможете делиться своими впечатлениями о немом кинематографе.

На каждом показе пианист Александр Колесников выступает в роли тапера, сопровождая картину живой музыкой, гармонично сочетаясь с атмосферой того времени. В этом сезоне мы уделим особое внимание культовому Чарли Чаплину, который будет представлен в новом свете.

Чарли Чаплин: новый взгляд на легенду

На протяжении всего сезона мы будем исследовать многогранную личность Чаплина — как художника, мыслителя и визионера кинематографа. Мы выйдем за пределы привычного образа Маленького Бродяги и откроем для зрителей глубину его творчества.

Для кого подходит

Данное мероприятие идеально подойдет тем, кто хочет ощутить атмосферу губернского города Пермь начала XX века, наслаждаясь сеансом немого кино под живую музыку.

Программа показов

Его новая работа (1915)

Сюжет картины рассказывает о безработном, который приходит на пробы новых актёров в вымышленной киностудии Lockstone. Он сталкивается с полупьяным соперником и, после удачного прохождения пробы, получает работу. Работа сопровождается комичными ситуациями и неловкими моментами на съемочной площадке, что делает просмотр особенно увлекательным.

За кулисами кино (1916)

Маленький реквизитор Давид борется с бесконечными придирками своих коллег и начальника Голиафа. Его забастовка и решимость отомстить своим обидчикам приводят к комичным последствиям, когда ему на помощь приходит девушка, переодевшаяся парнем. Это становится началом неожиданной любовной истории.