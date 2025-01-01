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Немое кино при свечах «Огни большого города»
Киноафиша Немое кино при свечах «Огни большого города»

Немое кино при свечах «Огни большого города»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Уникальный показ фильма «Огни большого города» с живым аккомпанементом

Этот вечер перенесёт вас в эпоху, где немые кадры говорили громче слов, а музыка становилась голосом души. Приглашаем вас в особняк Серебрякова на уникальный показ легендарного фильма «Огни большого города» Чарли Чаплина под живой аккомпанемент талантливого пианиста Льва Шишкина.

Живое музыкальное сопровождение

Сотни свечей озарят роскошный старинный зал, а виртуозные импровизации Льва Шишкина наполнят старый кинематограф новыми смыслами. Благодаря живой музыке немой шедевр Чарли Чаплина оживет на наших глазах, а комические сюжеты заиграют новыми красками. Никто не сможет удержаться от смеха!

Об исполнителе

Исполнитель: Лев Шишкин — петербургский кавер-пианист, мультижанровый музыкант и «путешественник по гармониям». Он является организатором концертов Немого Кино Чарли Чаплина в авторских аранжировках и участником многочисленных музыкальных проектов и фестивалей по всей России.

Информация о билетах

Внимание! В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше 12 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
21:30 от 1600 ₽

Фотографии

Немое кино при свечах «Огни большого города» Немое кино при свечах «Огни большого города» Немое кино при свечах «Огни большого города» Немое кино при свечах «Огни большого города» Немое кино при свечах «Огни большого города» Немое кино при свечах «Огни большого города» Немое кино при свечах «Огни большого города» Немое кино при свечах «Огни большого города»

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