Немое кино при свечах «Огни большого города»

Уникальный показ фильма «Огни большого города» с живым аккомпанементом

Этот вечер перенесёт вас в эпоху, где немые кадры говорили громче слов, а музыка становилась голосом души. Приглашаем вас в особняк Серебрякова на уникальный показ легендарного фильма «Огни большого города» Чарли Чаплина под живой аккомпанемент талантливого пианиста Льва Шишкина.

Живое музыкальное сопровождение

Сотни свечей озарят роскошный старинный зал, а виртуозные импровизации Льва Шишкина наполнят старый кинематограф новыми смыслами. Благодаря живой музыке немой шедевр Чарли Чаплина оживет на наших глазах, а комические сюжеты заиграют новыми красками. Никто не сможет удержаться от смеха!

Об исполнителе

Исполнитель: Лев Шишкин — петербургский кавер-пианист, мультижанровый музыкант и «путешественник по гармониям». Он является организатором концертов Немого Кино Чарли Чаплина в авторских аранжировках и участником многочисленных музыкальных проектов и фестивалей по всей России.

Информация о билетах

Внимание! В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд

1-ый ряд Категория А: 2-й и 3-й ряды

2-й и 3-й ряды Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше 12 лет.