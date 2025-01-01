Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Немножко слишком одиноко
Киноафиша Немножко слишком одиноко

Спектакль Немножко слишком одиноко

Постановка
Большой театр кукол 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Философский кукольный спектакль «немножко СЛИШКОМ одиноко»

Приглашаем вас на уникальный документальный кукольный спектакль «немножко СЛИШКОМ одиноко», который исследует беззащитность ребенка через переписку Астрид Линдгрен и трудного подростка Сары Юнгкранц. Этот спектакль, в основе которого лежат глубокие размышления о жизни и смерти, а также о тоске и боли, был продолжением эскиза, показанного на БТК-лаб в августе 2019 года.

Вопросы, которые нельзя игнорировать

Сара задавала Астрид такие вопросы, которые не оставляют равнодушными. Ответы Линдгрен были честными и безысходными, что отличает их от ее книг. Она проявила смелость обратиться к ребенку, позволив ему быть услышанным и понятым.

Режиссура и художественное оформление

Режиссер спектакля, Петр Чижов, описывает его как историю запутавшегося подростка, который не нашел своего места ни в школе, ни в семье. Сара бунтует, выбирая неудобные решения для себя и окружающих. В спектакле ее внутренний конфликт представлен через игру трех актрис, каждая из которых воплощает различные стороны Сары.

Художник Лёша Силаев создает на сцене образ детского убежища, отделенного от взрослого мира, через деконструкцию одежды. Здесь Сара находит безопасность, тайно пиша Астрид и проигрывая в письмах то, что не может высказать в реальной жизни. Встреча с Астрид в письмах возвращает Саре право на саму себя: “право не быть послушной и терпеливой”, как отмечает Астрид в своем ответе.

Цитата от Астрид Линдгрен

Из письма Астрид Линдгрен к Саре: «Я тут нашла клочок бумаги, вложенный в письмо… мне было примерно столько же лет, сколько тебе, когда я это написала: "Life is not so rotten as it seems". Жизнь не так паршива, как кажется. Но, как и ты, я думала, что жизнь паршива».

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и трогательный спектакль, который заставит задуматься о важнейших вопросах жизни и детства.

Режиссер
Петр Чижов
В ролях
Алена Волкова
Алена Сергеева
Полина Савенкова
Ксения Плюснина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 октября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Немножко слишком одиноко Немножко слишком одиноко Немножко слишком одиноко Немножко слишком одиноко Немножко слишком одиноко Немножко слишком одиноко Немножко слишком одиноко Немножко слишком одиноко Немножко слишком одиноко

В ближайшие дни

До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
30 августа в 16:45 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Кот в сапогах
0+
Детский Кукольный Музыка
Кот в сапогах
14 сентября в 13:00 Бродячая собачка. Новая сцена
от 700 ₽
Миша
18+
Комедия
Миша
25 августа в 20:00 3/4
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше