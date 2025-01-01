Философский кукольный спектакль «немножко СЛИШКОМ одиноко»

Приглашаем вас на уникальный документальный кукольный спектакль «немножко СЛИШКОМ одиноко», который исследует беззащитность ребенка через переписку Астрид Линдгрен и трудного подростка Сары Юнгкранц. Этот спектакль, в основе которого лежат глубокие размышления о жизни и смерти, а также о тоске и боли, был продолжением эскиза, показанного на БТК-лаб в августе 2019 года.

Вопросы, которые нельзя игнорировать

Сара задавала Астрид такие вопросы, которые не оставляют равнодушными. Ответы Линдгрен были честными и безысходными, что отличает их от ее книг. Она проявила смелость обратиться к ребенку, позволив ему быть услышанным и понятым.

Режиссура и художественное оформление

Режиссер спектакля, Петр Чижов, описывает его как историю запутавшегося подростка, который не нашел своего места ни в школе, ни в семье. Сара бунтует, выбирая неудобные решения для себя и окружающих. В спектакле ее внутренний конфликт представлен через игру трех актрис, каждая из которых воплощает различные стороны Сары.

Художник Лёша Силаев создает на сцене образ детского убежища, отделенного от взрослого мира, через деконструкцию одежды. Здесь Сара находит безопасность, тайно пиша Астрид и проигрывая в письмах то, что не может высказать в реальной жизни. Встреча с Астрид в письмах возвращает Саре право на саму себя: “право не быть послушной и терпеливой”, как отмечает Астрид в своем ответе.

Цитата от Астрид Линдгрен

Из письма Астрид Линдгрен к Саре: «Я тут нашла клочок бумаги, вложенный в письмо… мне было примерно столько же лет, сколько тебе, когда я это написала: "Life is not so rotten as it seems". Жизнь не так паршива, как кажется. Но, как и ты, я думала, что жизнь паршива».

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и трогательный спектакль, который заставит задуматься о важнейших вопросах жизни и детства.