Немецкое барокко

Не упустите уникальную возможность посетить концерт в «перевернутом» формате, который пройдет на сцене Новой Оперы. Это событие обещает стать настоящим открытием для всех любителей музыки.
Во время концерта зрители не просто будут слушать музыку, но и станут частью действа — артисты и публика окажутся на одной сцене. Такой подход позволяет по-новому ощутить звучание произведений великих композиторов.
В программе представлены сочинения И.С. Баха, Г.Ф. Генделя и Г.Ф. Телемана. Эти мастера классической музыки подарили миру множество шедевров, которые не перестают волновать сердца слушателей.
Имейте в виду, что в программе и составе исполнителей возможны изменения. Рекомендуем следить за обновлениями на официальном сайте Новой Оперы.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального эксперимента, который позволит взглянуть на классическую музыку с новой стороны!