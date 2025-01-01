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Немецкое барокко
Билеты от 1500₽
Киноафиша Немецкое барокко

Немецкое барокко

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный эксперимент в Новой Опере

Не упустите уникальную возможность посетить концерт в «перевернутом» формате, который пройдет на сцене Новой Оперы. Это событие обещает стать настоящим открытием для всех любителей музыки.

Новый взгляд на классическую музыку

Во время концерта зрители не просто будут слушать музыку, но и станут частью действа — артисты и публика окажутся на одной сцене. Такой подход позволяет по-новому ощутить звучание произведений великих композиторов.

Программа концерта

В программе представлены сочинения И.С. Баха, Г.Ф. Генделя и Г.Ф. Телемана. Эти мастера классической музыки подарили миру множество шедевров, которые не перестают волновать сердца слушателей.

Обратите внимание

Имейте в виду, что в программе и составе исполнителей возможны изменения. Рекомендуем следить за обновлениями на официальном сайте Новой Оперы.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального эксперимента, который позволит взглянуть на классическую музыку с новой стороны!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 марта
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1500 ₽

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