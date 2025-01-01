Nelly Mes представляет первый сольный концерт

Nelly Mes готовит свой первый сольный концерт — чувственное поп-шоу с восточными нотками и живым звучанием. На сцене прозвучат хиты, такие как «Mi Amore», «Сердце», «Красное платье» и «Вечная», которые уже покорили чарты и соцсети.

Музыка и эмоции

Концерт обещает стать настоящим музыкальным событием. Гостям будет предложено окунуться в атмосферу, полную эмоций и неожиданных сюрпризов. На сцене появятся специальные гости, что сделает вечер еще более запоминающимся.

Не пропустите!

Это уникальная возможность увидеть Nelly Mes в новом свете и насладиться живым исполнением любимых хитов. Подготовьтесь к вечеру, полному музыки и вдохновения!