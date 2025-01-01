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Nelly Mes
Билеты от 1250₽
Киноафиша Nelly Mes

Nelly Mes

12+
Возраст 12+
Билеты от 1250₽

О концерте/спектакле

Nelly Mes представляет первый сольный концерт

Nelly Mes готовит свой первый сольный концерт — чувственное поп-шоу с восточными нотками и живым звучанием. На сцене прозвучат хиты, такие как «Mi Amore», «Сердце», «Красное платье» и «Вечная», которые уже покорили чарты и соцсети.

Музыка и эмоции

Концерт обещает стать настоящим музыкальным событием. Гостям будет предложено окунуться в атмосферу, полную эмоций и неожиданных сюрпризов. На сцене появятся специальные гости, что сделает вечер еще более запоминающимся.

Не пропустите!

Это уникальная возможность увидеть Nelly Mes в новом свете и насладиться живым исполнением любимых хитов. Подготовьтесь к вечеру, полному музыки и вдохновения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
20:00 от 1250 ₽

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