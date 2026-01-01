Nella Musica Orchestra. «Сумерки. Сага. Симфомультимедия»

Концерт саундтреков из фильма «Сумерки»
Живой симфонический оркестр и солисты NELLA VOICE исполнят культовые треки, а на огромных экранах развернется захватывающее мультимедийное сопровождение. Этот вечер — для всех, кто хотя бы раз мечтал о вечной любви или знает того, кто мечтал о вечной любви… Станьте частью легенды снова — ведь «Сумерки» никогда не гаснут!
Программа концерта
На концерте прозвучат:
- Achille-Claude Debussy «Clair De Lune»
- The Black Ghosts «Full Moon»
- Blue Foundation «Eyes On Fire»
- Collective Soul «Tremble For My Beloved»
- L’Orchestra Cinematique «The Lion fell in love with the Lamb»
- Mutemath «Spotlight»
- Muse «Supermassive Black Hole»
- Perry Farrell «Go All The Way»
- Iron & Wine «Flightless Bird, American Mouth»
- Hurricane Bells «Monsters»
- Bon Iver, St. Vincent «Rosyln»
- Lykke Li «Possibility»
- Muse «I Belong To You»
- London Symphony Orchestra Edward Leaves UNKLE, Black Angels «With you in my head»
- Howard Shore «First Kiss»
- «Wedding Plans» Christina Perri, Steve Kazee «A Thousand Years»
- Aqualung, Lucy Schwartz «Cold»
- St. Vincent «The Antidote»
- Feist «Fire In The Water»
- Paramore «Decode»
Не пропустите!
Выбор между музыкой и эмоциями теперь не стоит, как у Беллы — вам можно всё и сразу! Присоединяйтесь к этому незабываемому вечеру и погрузитесь в мир «Сумерек», который никогда не угасает.