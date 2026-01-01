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Nella Musica Orchestra. «Сумерки. Сага. Симфомультимедия»
Билеты от 800₽
Киноафиша Nella Musica Orchestra. «Сумерки. Сага. Симфомультимедия»

Nella Musica Orchestra. «Сумерки. Сага. Симфомультимедия»

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте

Концерт саундтреков из фильма «Сумерки»

Живой симфонический оркестр и солисты NELLA VOICE исполнят культовые треки, а на огромных экранах развернется захватывающее мультимедийное сопровождение. Этот вечер — для всех, кто хотя бы раз мечтал о вечной любви или знает того, кто мечтал о вечной любви… Станьте частью легенды снова — ведь «Сумерки» никогда не гаснут!

Программа концерта

На концерте прозвучат:

  • Achille-Claude Debussy «Clair De Lune»
  • The Black Ghosts «Full Moon»
  • Blue Foundation «Eyes On Fire»
  • Collective Soul «Tremble For My Beloved»
  • L’Orchestra Cinematique «The Lion fell in love with the Lamb»
  • Mutemath «Spotlight»
  • Muse «Supermassive Black Hole»
  • Perry Farrell «Go All The Way»
  • Iron & Wine «Flightless Bird, American Mouth»
  • Hurricane Bells «Monsters»
  • Bon Iver, St. Vincent «Rosyln»
  • Lykke Li «Possibility»
  • Muse «I Belong To You»
  • London Symphony Orchestra Edward Leaves UNKLE, Black Angels «With you in my head»
  • Howard Shore «First Kiss»
  • «Wedding Plans» Christina Perri, Steve Kazee «A Thousand Years»
  • Aqualung, Lucy Schwartz «Cold»
  • St. Vincent «The Antidote»
  • Feist «Fire In The Water»
  • Paramore «Decode»

Не пропустите!

Выбор между музыкой и эмоциями теперь не стоит, как у Беллы — вам можно всё и сразу! Присоединяйтесь к этому незабываемому вечеру и погрузитесь в мир «Сумерек», который никогда не угасает.

Купить билет на концерт Nella Musica Orchestra. «Сумерки. Сага. Симфомультимедия»

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Декабрь
17 декабря четверг
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽

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