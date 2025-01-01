Nella Musica Ensemble. Твое имя Макото Синкай

Погружение в уникальные кинематографические вселенные одного из самых ярких мастеров аниме современности — Макото Синкая. Под звуки Nella Ensemble оживают истории, в которых эмоции и образы сливаются воедино.
В программе прозвучат композиции из знаменитых аниме, таких как «Твоё имя», «Сад изящных слов», «5 сантиметров в секунду», «Чей-то пристальный взор», «Судзумэ, закрывающая двери», «Дитя погоды» и «Она и её кот». Это будет сопровождаться видеоинсталляциями на большом экране 360°, что создаст полное ощущение присутствия в аниме Макото Синкая.
СимфоМультимедия — это возможность по-новому открыть для себя магию произведений Макото Синкая и прикоснуться к его хрупкому взгляду на мир. Участвуют инструментальный ансамбль, состоящий из скрипки, виолончели, фортепиано, флейты, электро и бас-гитары, ударных, а также солистка оркестра Мария Саитбаталова.
Общая длительность программы составит 1 час 20 минут.