Nella Musica Ensemble. Твое имя Макото Синкай

СимфоМультимедия: мир Макото Синкая через музыку

Погружение в уникальные кинематографические вселенные одного из самых ярких мастеров аниме современности — Макото Синкая. Под звуки Nella Ensemble оживают истории, в которых эмоции и образы сливаются воедино.

Музыкальная программа

В программе прозвучат композиции из знаменитых аниме, таких как «Твоё имя», «Сад изящных слов», «5 сантиметров в секунду», «Чей-то пристальный взор», «Судзумэ, закрывающая двери», «Дитя погоды» и «Она и её кот». Это будет сопровождаться видеоинсталляциями на большом экране 360°, что создаст полное ощущение присутствия в аниме Макото Синкая.

Список произведений

«Сад изящных слов» - Rainy morning

«Сад изящных слов» - Rain Kotonoha

«Голос далёкой звезды» - Ending. Through The Years and Far Away

«Ловцы забытых голосов» - Hello goodbye & hello

«Чей-то пристальный взгляд» - Sorede ii yo

«Дитя погоды» - Grand Escape

«Пять сантиметров в секунду» - Ending Soundtrack

«Твоё имя» - Zen zen sense

«Судзумэ, закрывающая двери» - Suzume

«Она и её кот» - Sonata Kanojo to kanojo no Neko

Исполнительский состав

СимфоМультимедия — это возможность по-новому открыть для себя магию произведений Макото Синкая и прикоснуться к его хрупкому взгляду на мир. Участвуют инструментальный ансамбль, состоящий из скрипки, виолончели, фортепиано, флейты, электро и бас-гитары, ударных, а также солистка оркестра Мария Саитбаталова.

Длительность

Общая длительность программы составит 1 час 20 минут.