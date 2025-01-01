Меню
Nella Musica Ensemble. Твое имя Макото Синкай
Билеты от 2000₽
Nella Musica Ensemble. Твое имя Макото Синкай

Nella Musica Ensemble. Твое имя Макото Синкай

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте

СимфоМультимедия: мир Макото Синкая через музыку

Погружение в уникальные кинематографические вселенные одного из самых ярких мастеров аниме современности — Макото Синкая. Под звуки Nella Ensemble оживают истории, в которых эмоции и образы сливаются воедино.

Музыкальная программа

В программе прозвучат композиции из знаменитых аниме, таких как «Твоё имя», «Сад изящных слов», «5 сантиметров в секунду», «Чей-то пристальный взор», «Судзумэ, закрывающая двери», «Дитя погоды» и «Она и её кот». Это будет сопровождаться видеоинсталляциями на большом экране 360°, что создаст полное ощущение присутствия в аниме Макото Синкая.

Список произведений

  • «Сад изящных слов» - Rainy morning
  • «Сад изящных слов» - Rain Kotonoha
  • «Голос далёкой звезды» - Ending. Through The Years and Far Away
  • «Ловцы забытых голосов» - Hello goodbye & hello
  • «Чей-то пристальный взгляд» - Sorede ii yo
  • «Дитя погоды» - Grand Escape
  • «Пять сантиметров в секунду» - Ending Soundtrack
  • «Твоё имя» - Zen zen sense
  • «Судзумэ, закрывающая двери» - Suzume
  • «Она и её кот» - Sonata Kanojo to kanojo no Neko

Исполнительский состав

СимфоМультимедия — это возможность по-новому открыть для себя магию произведений Макото Синкая и прикоснуться к его хрупкому взгляду на мир. Участвуют инструментальный ансамбль, состоящий из скрипки, виолончели, фортепиано, флейты, электро и бас-гитары, ударных, а также солистка оркестра Мария Саитбаталова.

Длительность

Общая длительность программы составит 1 час 20 минут.

Купить билет на концерт Nella Musica Ensemble. Твое имя Макото Синкай

Декабрь
11 декабря четверг
20:00
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 2000 ₽

