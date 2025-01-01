Меню
Nella Musica Ensemble. Океан и Эйнауди
Билеты от 2000₽
Киноафиша Nella Musica Ensemble. Океан и Эйнауди

Nella Musica Ensemble. Океан и Эйнауди

0+
Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О концерте

Музыка Эйнауди: погружение в мир воды

Концерт «Музыка Эйнауди о воде» — это не просто музыкальное представление. Это глубокое философское размышление о связи человека с природой, о вечных законах мироздания и о той особой энергии, которую несёт в себе водная стихия. Вы сможете не только насладиться виртуозным исполнением, но и почувствовать себя частью этого удивительного мира.

Эффект погружения

Выступление ансамбля солистов проходит в мультимедийном зале с эффектом погружения на 360°. Эта уникальная атмосфера позволяет слушателям по-настоящему сосредоточиться на музыке и её энергиях, что создаёт незабываемые впечатления.

Программа концерта

В программе представлены известные произведения Лудовико Эйнауди:

  • Life
  • The Earth Prelude
  • Night
  • Una Mattina
  • Elegy for the Arctic
  • Primavera
  • Divenire
  • Fly
  • Time Lapse
  • Waterways
  • Le Onde
  • Wind Song
  • In Un’Altra Vita
  • Experience
  • Rose Bay

После концерта

После выступления у зрителей будет уникальная возможность совершить прогулку по каждому из залов площадки. Вы сможете познакомиться с футуристической инсталляцией Futurione и погрузиться в мир собственных чувств и эмоций, исследуя видео-арт и звук.

Купить билет на концерт Nella Musica Ensemble. Океан и Эйнауди

Декабрь
17 декабря среда
20:00
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 2000 ₽

