Nella Musica Ensemble. Океан и Эйнауди

Музыка Эйнауди: погружение в мир воды

Концерт «Музыка Эйнауди о воде» — это не просто музыкальное представление. Это глубокое философское размышление о связи человека с природой, о вечных законах мироздания и о той особой энергии, которую несёт в себе водная стихия. Вы сможете не только насладиться виртуозным исполнением, но и почувствовать себя частью этого удивительного мира.

Эффект погружения

Выступление ансамбля солистов проходит в мультимедийном зале с эффектом погружения на 360°. Эта уникальная атмосфера позволяет слушателям по-настоящему сосредоточиться на музыке и её энергиях, что создаёт незабываемые впечатления.

Программа концерта

В программе представлены известные произведения Лудовико Эйнауди:

Life

The Earth Prelude

Night

Una Mattina

Elegy for the Arctic

Primavera

Divenire

Fly

Time Lapse

Waterways

Le Onde

Wind Song

In Un’Altra Vita

Experience

Rose Bay

После концерта

После выступления у зрителей будет уникальная возможность совершить прогулку по каждому из залов площадки. Вы сможете познакомиться с футуристической инсталляцией Futurione и погрузиться в мир собственных чувств и эмоций, исследуя видео-арт и звук.