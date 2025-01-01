Nella Musica Ensemble. Океан и Эйнауди

Концерт «Музыка Эйнауди о воде» — это не просто музыкальное представление. Это глубокое философское размышление о связи человека с природой, о вечных законах мироздания и о той особой энергии, которую несёт в себе водная стихия. Вы сможете не только насладиться виртуозным исполнением, но и почувствовать себя частью этого удивительного мира.
Выступление ансамбля солистов проходит в мультимедийном зале с эффектом погружения на 360°. Эта уникальная атмосфера позволяет слушателям по-настоящему сосредоточиться на музыке и её энергиях, что создаёт незабываемые впечатления.
В программе представлены известные произведения Лудовико Эйнауди:
После выступления у зрителей будет уникальная возможность совершить прогулку по каждому из залов площадки. Вы сможете познакомиться с футуристической инсталляцией Futurione и погрузиться в мир собственных чувств и эмоций, исследуя видео-арт и звук.