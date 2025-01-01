Nella Musica Ensemble. Мультимедийный концерт «Космос и Ханс Циммер»

Космическое путешествие с Хансом Циммером

СимфоМультимедия «Космос и Ханс Циммер» перенесет вас в безграничные просторы Вселенной. На концерте будут представлены лучшие произведения известного композитора Ханса Циммера, исполненные солистами оркестра Nella Musica Orchestra.

Вас ждёт музыка, которая проникает в самую душу, и завораживающие визуальные эффекты, погружающие в космические дали. Это уникальное сочетание создаст неповторимую атмосферу, которую нельзя пропустить.

Выступление и футуристическое пространство

Концерт проходит в сопровождении видео-арта в футуристичном арт-пространстве Futurione. После выступления артистов у вас будет возможность совершить прогулку по каждому из залов площадки, что добавит дополнительное измерение к вашему восприятию.

Погружение в мир искусства

Виртуозное исполнение музыки, знакомство с футуристической инсталляцией «Futurione» и погружение в мир собственных чувств и эмоций через видео-арт и звук сделают этот вечер незабываемым. Не упустите шанс стать частью этого удивительного события!