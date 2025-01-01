Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Nella Musica Ensemble. Мультимедийный концерт «Космос и Ханс Циммер»
Билеты от 3500₽
Киноафиша Nella Musica Ensemble. Мультимедийный концерт «Космос и Ханс Циммер»

Nella Musica Ensemble. Мультимедийный концерт «Космос и Ханс Циммер»

0+
Возраст 0+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Космическое путешествие с Хансом Циммером

СимфоМультимедия «Космос и Ханс Циммер» перенесет вас в безграничные просторы Вселенной. На концерте будут представлены лучшие произведения известного композитора Ханса Циммера, исполненные солистами оркестра Nella Musica Orchestra.

Вас ждёт музыка, которая проникает в самую душу, и завораживающие визуальные эффекты, погружающие в космические дали. Это уникальное сочетание создаст неповторимую атмосферу, которую нельзя пропустить.

Выступление и футуристическое пространство

Концерт проходит в сопровождении видео-арта в футуристичном арт-пространстве Futurione. После выступления артистов у вас будет возможность совершить прогулку по каждому из залов площадки, что добавит дополнительное измерение к вашему восприятию.

Погружение в мир искусства

Виртуозное исполнение музыки, знакомство с футуристической инсталляцией «Futurione» и погружение в мир собственных чувств и эмоций через видео-арт и звук сделают этот вечер незабываемым. Не упустите шанс стать частью этого удивительного события!

Купить билет на концерт Nella Musica Ensemble. Мультимедийный концерт «Космос и Ханс Циммер»

Помощь с билетами
Сентябрь
24 сентября среда
20:00
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Резиденты Stand Up
18+
Юмор
Резиденты Stand Up
10 октября в 22:00 Coin Event Hall
от 400 ₽
Константин Никольский
18+
Рок
Константин Никольский
17 октября в 19:00 Академ-джаз-клуб
от 2500 ₽
Artfonix. Гарри Поттер: музыка магии
0+
Живая музыка
Artfonix. Гарри Поттер: музыка магии
11 января в 18:00 Москонцерт-холл
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше