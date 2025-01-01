Nella Musica Ensemble. Мультимедийный концерт «Космос и Ханс Циммер»

Музыка Вселенной: Концерт «Космос и Ханс Циммер»

Приготовьтесь к незабываемому путешествию по безграничным просторам Вселенной. Концерт «Космос и Ханс Циммер» перенесет вас в мир величественной музыки, созданной гениальным композитором Хансом Циммером. В исполнении Nella Musica Orchestra вы услышите лучшие произведения, которые затрагивают самые глубокие чувства.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет в футуристичном арт-пространстве Futurione, где завораживающие визуальные эффекты создадут неповторимую атмосферу. Вы сможете погрузиться в космические дали не только благодаря музыке, но и через видео-арт, который будет сопровождать выступление.

Программа концерта

В программе прозвучат знаковые композиции, включая:

Phillip Wesley – «Far far away»

Ханс Циммер – «Интерстеллар»

«Cornfield»

«Day One»

«Mountains»

«No time for caution»

«Paul's Dream» из «Дюны»

«A quiet Time between»

«Pirates of the Caribbean Medley» из «Пиратов Карибского моря»

«Davy Jones»

«Pearl Harbor»

«Rain man theme» из «Человека дождя»

Людовико Эйнауди – «In un’altra vita»

«Experience»

«So far» от Olafur Arnalds

Макс Рихтер – «Embers»

*В программе возможны изменения.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 1 час 2 минуты, без антракта. Обратите внимание, что фото и видео, представленные на сайте, демонстрируют коллектив, а не конкретную площадку. Наши выступления проходят в различных концертных залах, фотографии которых вы можете найти в наших социальных сетях.

Для получения дополнительных подробностей о формате проведения концерта, пожалуйста, свяжитесь с нами.