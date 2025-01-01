Nella Musica Ensemble. Мультимедийный концерт «Космос и Ханс Циммер»

Приготовьтесь к незабываемому путешествию по безграничным просторам Вселенной. Концерт «Космос и Ханс Циммер» перенесет вас в мир величественной музыки, созданной гениальным композитором Хансом Циммером. В исполнении Nella Musica Orchestra вы услышите лучшие произведения, которые затрагивают самые глубокие чувства.
Концерт пройдет в футуристичном арт-пространстве Futurione, где завораживающие визуальные эффекты создадут неповторимую атмосферу. Вы сможете погрузиться в космические дали не только благодаря музыке, но и через видео-арт, который будет сопровождать выступление.
В программе прозвучат знаковые композиции, включая:
*В программе возможны изменения.
Продолжительность концерта составит 1 час 2 минуты, без антракта. Обратите внимание, что фото и видео, представленные на сайте, демонстрируют коллектив, а не конкретную площадку. Наши выступления проходят в различных концертных залах, фотографии которых вы можете найти в наших социальных сетях.
Для получения дополнительных подробностей о формате проведения концерта, пожалуйста, свяжитесь с нами.