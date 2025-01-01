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Nella Musica Ensemble. Мультимедийный концерт «Космос и Ханс Циммер»
Билеты от 4000₽
Киноафиша Nella Musica Ensemble. Мультимедийный концерт «Космос и Ханс Циммер»

Nella Musica Ensemble. Мультимедийный концерт «Космос и Ханс Циммер»

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Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Музыка Вселенной: Концерт «Космос и Ханс Циммер»

Приготовьтесь к незабываемому путешествию по безграничным просторам Вселенной. Концерт «Космос и Ханс Циммер» перенесет вас в мир величественной музыки, созданной гениальным композитором Хансом Циммером. В исполнении Nella Musica Orchestra вы услышите лучшие произведения, которые затрагивают самые глубокие чувства.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет в футуристичном арт-пространстве Futurione, где завораживающие визуальные эффекты создадут неповторимую атмосферу. Вы сможете погрузиться в космические дали не только благодаря музыке, но и через видео-арт, который будет сопровождать выступление.

Программа концерта

В программе прозвучат знаковые композиции, включая:

  • Phillip Wesley – «Far far away»
  • Ханс Циммер – «Интерстеллар»
  • «Cornfield»
  • «Day One»
  • «Mountains»
  • «No time for caution»
  • «Paul's Dream» из «Дюны»
  • «A quiet Time between»
  • «Pirates of the Caribbean Medley» из «Пиратов Карибского моря»
  • «Davy Jones»
  • «Pearl Harbor»
  • «Rain man theme» из «Человека дождя»
  • Людовико Эйнауди – «In un’altra vita»
  • «Experience»
  • «So far» от Olafur Arnalds
  • Макс Рихтер – «Embers»

*В программе возможны изменения.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 1 час 2 минуты, без антракта. Обратите внимание, что фото и видео, представленные на сайте, демонстрируют коллектив, а не конкретную площадку. Наши выступления проходят в различных концертных залах, фотографии которых вы можете найти в наших социальных сетях.

Для получения дополнительных подробностей о формате проведения концерта, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
20:00 от 4000 ₽

Фотографии

Nella Musica Ensemble. Мультимедийный концерт «Космос и Ханс Циммер» Nella Musica Ensemble. Мультимедийный концерт «Космос и Ханс Циммер» Nella Musica Ensemble. Мультимедийный концерт «Космос и Ханс Циммер» Nella Musica Ensemble. Мультимедийный концерт «Космос и Ханс Циммер» Nella Musica Ensemble. Мультимедийный концерт «Космос и Ханс Циммер» Nella Musica Ensemble. Мультимедийный концерт «Космос и Ханс Циммер» Nella Musica Ensemble. Мультимедийный концерт «Космос и Ханс Циммер»

В ближайшие дни

6+
Эстрада
Феликс Царикати "Я спою Вам о любви!"
10 октября в 19:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
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18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
27 августа в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
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20 августа в 20:30 Glavstandup Hall
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