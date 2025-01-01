Меню
Nella Musica Ensemble. Космос и Ханс Циммер
Билеты от 3500₽
Киноафиша Nella Musica Ensemble. Космос и Ханс Циммер

Nella Musica Ensemble. Космос и Ханс Циммер

0+
Возраст 0+
Билеты от 3500₽

О концерте

Погружение в космос с СимфоМультимедиа: «Космос и Ханс Циммер»

Станьте свидетелем удивительного музыкального путешествия, которое перенесёт вас в безграничные просторы Вселенной. Концерт «Космос и Ханс Циммер» представляет лучшие произведения знаменитого композитора в исполнении солистов оркестра Nella Musica Orchestra.

Музыка и визуальные эффекты

Ожидайте музыки, которая проникает в самую душу, и завораживающих визуальных эффектов, погружающих в космические дали. Все это создаёт неповторимую атмосферу, где звук и изображение сливаются в единое целое.

Интерактивный арт-пространство Futurione

Концерт проходит в футуристичном арт-пространстве Futurione, где вы не только насладитесь музыкальным выступлением, но и сможете после него совершить прогулку по уникальным залам площадки. Здесь вас ожидает виртуозное исполнение и знакомство с футуристической инсталляцией.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат знакомые и любимые произведения, такие как:

  • Интерстеллар - Cornfield Day One
  • Перл Харбор - Pearl Harbor
  • Человек дождя - Rain Man Theme
  • Дюна - Paul's Dream
  • Гладиатор - The Battle
  • Пираты Карибского моря - Davy Jones Pirates of the Caribbean Medley
  • Кунг-Фу Панда - Oogway Ascends
  • Мадагаскар - Once Upon a Time in Africa

Обратите внимание, что программа может изменяться.

Завершение и дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 50 минут без антракта, с последующим посещением залов арт-пространства Futurione. Обращаем ваше внимание, что фото и видео, отображающие коллектив, а не площадку. Наши выступления проходят в различных концертных залах, а фото и видео площадок можно найти в социальных сетях.

Для уточнения подробностей по формату проведения концерта, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Январь
14 января среда
20:00
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 3500 ₽

