Nella Musica Ensemble. Космос и Ханс Циммер

Погружение в космос с СимфоМультимедиа: «Космос и Ханс Циммер»

Станьте свидетелем удивительного музыкального путешествия, которое перенесёт вас в безграничные просторы Вселенной. Концерт «Космос и Ханс Циммер» представляет лучшие произведения знаменитого композитора в исполнении солистов оркестра Nella Musica Orchestra.

Музыка и визуальные эффекты

Ожидайте музыки, которая проникает в самую душу, и завораживающих визуальных эффектов, погружающих в космические дали. Все это создаёт неповторимую атмосферу, где звук и изображение сливаются в единое целое.

Интерактивный арт-пространство Futurione

Концерт проходит в футуристичном арт-пространстве Futurione, где вы не только насладитесь музыкальным выступлением, но и сможете после него совершить прогулку по уникальным залам площадки. Здесь вас ожидает виртуозное исполнение и знакомство с футуристической инсталляцией.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат знакомые и любимые произведения, такие как:

Интерстеллар - Cornfield Day One

Перл Харбор - Pearl Harbor

Человек дождя - Rain Man Theme

Дюна - Paul's Dream

Гладиатор - The Battle

Пираты Карибского моря - Davy Jones Pirates of the Caribbean Medley

Кунг-Фу Панда - Oogway Ascends

Мадагаскар - Once Upon a Time in Africa

Обратите внимание, что программа может изменяться.

Завершение и дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 50 минут без антракта, с последующим посещением залов арт-пространства Futurione. Обращаем ваше внимание, что фото и видео, отображающие коллектив, а не площадку. Наши выступления проходят в различных концертных залах, а фото и видео площадок можно найти в социальных сетях.

Для уточнения подробностей по формату проведения концерта, пожалуйста, свяжитесь с нами.