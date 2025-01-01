Nella Musica Ensemble. Космос и Ханс Циммер

Станьте свидетелем удивительного музыкального путешествия, которое перенесёт вас в безграничные просторы Вселенной. Концерт «Космос и Ханс Циммер» представляет лучшие произведения знаменитого композитора в исполнении солистов оркестра Nella Musica Orchestra.
Ожидайте музыки, которая проникает в самую душу, и завораживающих визуальных эффектов, погружающих в космические дали. Все это создаёт неповторимую атмосферу, где звук и изображение сливаются в единое целое.
Концерт проходит в футуристичном арт-пространстве Futurione, где вы не только насладитесь музыкальным выступлением, но и сможете после него совершить прогулку по уникальным залам площадки. Здесь вас ожидает виртуозное исполнение и знакомство с футуристической инсталляцией.
В программе концерта прозвучат знакомые и любимые произведения, такие как:
Обратите внимание, что программа может изменяться.
Продолжительность концерта составляет 50 минут без антракта, с последующим посещением залов арт-пространства Futurione. Обращаем ваше внимание, что фото и видео, отображающие коллектив, а не площадку. Наши выступления проходят в различных концертных залах, а фото и видео площадок можно найти в социальных сетях.
Для уточнения подробностей по формату проведения концерта, пожалуйста, свяжитесь с нами.