Nella Musica Ensemble. Genshin Impact: от Мондштадта до Натлана

Погружение в мир Genshin Impact с Nella Musica Orchestra

Приготовьтесь к удивительному аудиовизуальному путешествию по вселенной Genshin Impact. Ансамбль солистов Nella Musica Orchestra приглашает вас на концерт «Симфомультимедия», который обещает полное погружение в фантастический мир любимой игры.

Лучшие композиции из Тейвата

В программу концерта вошли самые известные композиции из различных регионов Тейвата: Мондштадта, Ли Юэ, Инадзумы, Сумеру, Фонтейна и даже нового региона — Натлана. Каждый фрагмент программы позволяет слушателям вновь пережить знакомые моменты игры и насладиться музыкой в новом исполнении.

Футуристическое арт-пространство

Концерт проходит в сопровождении впечатляющего видео-арта в футуристическом арт-пространстве. После выступления артистов зрителям предоставляется возможность совершить прогулку по каждому из залов площадки, погружаясь в атмосферу творчества и искусства.

Состав ансамбля и программа концерта

Виртуозное исполнение Nella Musica Orchestra включает в себя такие инструменты, как фортепиано, флейта, скрипка, альт, виолончель, труба и ударные. Вот некоторые из произведений, которые вы услышите в этот вечер:

Мондштадт: Tender Strength, Symphony of Boreal Wind, Snow-Buried Tales, Caelestinum Finale Termini

Tender Strength, Symphony of Boreal Wind, Snow-Buried Tales, Caelestinum Finale Termini Ли Юэ: Liyue, Rapid as Wildfires, Moon in One’s Cup

Liyue, Rapid as Wildfires, Moon in One’s Cup Инадзума: Inazuma, Streets of Elegance, Hanachirusato, Разлом, Inevitable Conflict

Inazuma, Streets of Elegance, Hanachirusato, Разлом, Inevitable Conflict Сумеру: Sumeru, Swirls of the Stream, Melody of Fresh Dewdrops, Rhymes of Vales

Sumeru, Swirls of the Stream, Melody of Fresh Dewdrops, Rhymes of Vales Фонтейн: Fontaine, Ballad of Many Waters, Lamentation et Triomphe, Le Souvenir Avec le Crepuscule, Rondeau des Fleurs et des Rapires

Fontaine, Ballad of Many Waters, Lamentation et Triomphe, Le Souvenir Avec le Crepuscule, Rondeau des Fleurs et des Rapires Натлан: Natlan, Venture of Tonalamatl

Не упустите возможность окунуться в мир собственных чувств и эмоций через видео-арт и звук. Приходите на концерт, который преобразит ваше восприятие игры и подарит незабываемые впечатления!