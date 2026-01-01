Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Nella Musica Ensemble. Genshin Impact: от Мондштадта до Натлана
Билеты от 2000₽
Киноафиша Nella Musica Ensemble. Genshin Impact: от Мондштадта до Натлана

Nella Musica Ensemble. Genshin Impact: от Мондштадта до Натлана

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте

Погружение в мир Genshin Impact с Nella Musica Orchestra

Приготовьтесь к удивительному аудиовизуальному путешествию по вселенной Genshin Impact. Ансамбль солистов Nella Musica Orchestra приглашает вас на концерт «Симфомультимедия», который обещает полное погружение в фантастический мир любимой игры.

Лучшие композиции из Тейвата

В программу концерта вошли самые известные композиции из различных регионов Тейвата: Мондштадта, Ли Юэ, Инадзумы, Сумеру, Фонтейна и даже нового региона — Натлана. Каждый фрагмент программы позволяет слушателям вновь пережить знакомые моменты игры и насладиться музыкой в новом исполнении.

Футуристическое арт-пространство

Концерт проходит в сопровождении впечатляющего видео-арта в футуристическом арт-пространстве. После выступления артистов зрителям предоставляется возможность совершить прогулку по каждому из залов площадки, погружаясь в атмосферу творчества и искусства.

Состав ансамбля и программа концерта

Виртуозное исполнение Nella Musica Orchestra включает в себя такие инструменты, как фортепиано, флейта, скрипка, альт, виолончель, труба и ударные. Вот некоторые из произведений, которые вы услышите в этот вечер:

  • Мондштадт: Tender Strength, Symphony of Boreal Wind, Snow-Buried Tales, Caelestinum Finale Termini
  • Ли Юэ: Liyue, Rapid as Wildfires, Moon in One’s Cup
  • Инадзума: Inazuma, Streets of Elegance, Hanachirusato, Разлом, Inevitable Conflict
  • Сумеру: Sumeru, Swirls of the Stream, Melody of Fresh Dewdrops, Rhymes of Vales
  • Фонтейн: Fontaine, Ballad of Many Waters, Lamentation et Triomphe, Le Souvenir Avec le Crepuscule, Rondeau des Fleurs et des Rapires
  • Натлан: Natlan, Venture of Tonalamatl

Не упустите возможность окунуться в мир собственных чувств и эмоций через видео-арт и звук. Приходите на концерт, который преобразит ваше восприятие игры и подарит незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт Nella Musica Ensemble. Genshin Impact: от Мондштадта до Натлана

Помощь с билетами
Апрель
29 апреля среда
20:00
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Самые известные комики
18+
Юмор
Самые известные комики
14 марта в 21:30 Stand Up Патрики
от 2000 ₽
5 Стихий
18+
Рок
5 Стихий
25 апреля в 18:00 Twenty One Club
Билеты
Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки
6+
Блюз
Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки
15 апреля в 20:00 Пространство Gamma More
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше