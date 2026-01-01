Nella Musica Ensemble. Genshin Impact: от Мондштадта до Натлана

Приготовьтесь к удивительному аудиовизуальному путешествию по вселенной Genshin Impact. Ансамбль солистов Nella Musica Orchestra приглашает вас на концерт «Симфомультимедия», который обещает полное погружение в фантастический мир любимой игры.
В программу концерта вошли самые известные композиции из различных регионов Тейвата: Мондштадта, Ли Юэ, Инадзумы, Сумеру, Фонтейна и даже нового региона — Натлана. Каждый фрагмент программы позволяет слушателям вновь пережить знакомые моменты игры и насладиться музыкой в новом исполнении.
Концерт проходит в сопровождении впечатляющего видео-арта в футуристическом арт-пространстве. После выступления артистов зрителям предоставляется возможность совершить прогулку по каждому из залов площадки, погружаясь в атмосферу творчества и искусства.
Виртуозное исполнение Nella Musica Orchestra включает в себя такие инструменты, как фортепиано, флейта, скрипка, альт, виолончель, труба и ударные. Вот некоторые из произведений, которые вы услышите в этот вечер:
Не упустите возможность окунуться в мир собственных чувств и эмоций через видео-арт и звук. Приходите на концерт, который преобразит ваше восприятие игры и подарит незабываемые впечатления!