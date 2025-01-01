Меню
НеЛекция И.Ю. Данилова. Комета 3I/ATLAS — астероид или межзвездный корабль?
16+
О концерте/спектакле

Загадка межзвездной кометы ATLAS: лекция Игоря Юрьевича Данилова в Доме Шредера

Все крупные обсерватории мира следят за путешествием межзвездной кометы АТЛАС по Солнечной системе. Уже 29 октября таинственный странник достигнет точки максимального сближения с Солнцем, что обещает зрелищное небесное шоу.

Технологическая активность кометы

Комета ATLAS демонстрирует признаки технологической активности, что делает её уникальной среди ранее обнаруженных межзвёздных объектов. Это необычное поведение привлекло внимание научного сообщества и вызвало широкий ажиотаж в интернет-пространстве. По мнению экспертов, к Земле несется нечто огромное, яркое и, возможно, искусственное.

Что нас ждет на лекции?

Вы сможете подробнее узнать о комете 3I/ATLAS, а также услышать различные версии о её происхождении и природе. Лекцию проведет Игорь Юрьевич Данилов, кандидат философских наук и физик-теоретик, специализирующийся на квантовой физике. Он расскажет о своем видении и анализе самых интересных теорий, связанных с кометой.

Программа мероприятия

  • Лекция
  • Антракт с чаем и пирогами
  • Ответы на вопросы

Организаторы

Мероприятие организовано Первой русской Академией «Пространство. Время. Человек» и философским клубом Марии Шкунденковой «Дубна-Женева». Это отличная возможность погрузиться в обсуждение и обменяться мнениями с единомышленниками.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события и разгадать загадки межзвездной кометы ATLAS!

Октябрь
19 октября воскресенье
18:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 1700 ₽

