Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
неКАРМЕН
Киноафиша неКАРМЕН

Спектакль неКАРМЕН

Режиссер Элистин Михайлов
Продолжительность 80 минут

О спектакле

Спектакль-прoвокация «неКАРМЕН»

«Кармен» — это не просто история любви, а синтез сложных отношений между мужчиной и женщиной, которые начинают осознавать, что их путь вместе подходит к концу. Спектакль исследует, как страсть может сжигать сердца, и затрагивает тему токсичных отношений, способных разрушать личности и выявлять самые мрачные стороны души.

На что способны любящие люди

В «неКАРМЕН» зритель увидит, на что способны любящие люди, когда их страсть достигает предела. Как говорит одна из ключевых цитат спектакля: «любовь рождается в муках и умирает в муках». Эта фраза подчеркивает всю сложность и парадоксальность любовных отношений.

Зеркало для смелых

Кармен становится своего рода зеркалом, в которое могут заглянуть только те, кто готов взглянуть на себя честно. Какие выводы можно сделать, сталкиваясь с этой непростой реальностью? Какой выход из всего этого?

Любовь и боль

Спектакль также обращает внимание на метафору: «любовь как зубная боль». Она держит в своих цепких объятиях, и избавиться от неё можно лишь, «удалив этот зуб». Эта идея требует смелости и решимости, чтобы сделать шаг к свободе.

«неКАРМЕН» — это эмоциональный и глубокий спектакль, который заставляет задуматься и не оставляет равнодушным. Не упустите возможность увидеть его!

Купить билет на спектакль неКАРМЕН

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
17 декабря среда
19:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 9000 ₽

В ближайшие дни

Новогодний переполох
Детский Детские елки Интерактивный
Новогодний переполох
27 декабря в 10:00 Тотальный театр
от 4500 ₽
И падал волшебно снег...
Детские елки Детский
И падал волшебно снег...
3 января в 11:00 Дворец Школьников
от 2500 ₽
Севильский цирюльник
Опера
Севильский цирюльник
22 января в 19:00 Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше