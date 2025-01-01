Выставка «Неизвестный Шуриц» в Новосибирском художественном музее

С 8 августа по 28 сентября 2025 года в Новосибирском государственном художественном музее проходит уникальная выставка работ выдающегося сибирского художника Александра Шурица, приуроченная к его 80-летию. Проект носит название «Неизвестный Шуриц» и предлагает зрителям глубокое погружение в творчество художника, многие работы которого ранее оставались вне поля зрения широкой аудитории.

Творческие беседы с полотнами

На выставке представлены более 60 работ Александра Шурица, в том числе картины, которые он некогда передал своему родному Биробиджану. Эти произведения, бережно хранившиеся в музейных фондах, теперь впервые увидят новосибирцы. Выставка символизирует вновь найденную связь между городами, важными для жизни художника.

Особые моменты выставки

В экспозиции можно увидеть библейский цикл, созданный Шурицей в начале 1990-х годов для Музея современного искусства Еврейской автономной области. Работы представлены из фондов Новосибирского государственного художественного музея, а также частных коллекций, что делает их открытие для публики особенно ценным.

На вернисаже многие гости отмечали, что благодаря стараниям команды музея зрители получили уникальную возможность открыть для себя новое в творчестве Александра Шурица, который через свои холсты ведет диалог с публикой.

Открытие выставки

На церемонии открытия директор музея Екатерина Болдырева подчеркнула, что стиль Александра Шурица легко узнаваем, но всегда таит в себе новое. Она также выразила благодарность вдове художника Тамаре Мамаевой и депутату Законодательного Собрания Александру Шпикельману за поддержку выставки и предоставление картин из личных коллекций.

Вклад художника в искусство

Заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская отметила, что присутствие друзей художника на открытии говорит о его большом вкладе в изобразительное искусство региона. Депутат Александр Шпикельман поблагодарил организаторов за возможность представить такую захватывающую выставку, а также отметил заслуги вдовы художника в сохранении его наследия.

Тамара Мамаева, вдова Александра Шурица, поделилась, что всегда мечтала о такой выставке: «Это мост между Биробиджаном и Новосибирском, соединивший два важных города для нашего художника». Посетители смогут увидеть, как развивался стиль мастера и какие изменения претерпевало его творчество на протяжении лет.