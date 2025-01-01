Семейный интерактивный спектакль «Неизвестный с хвостом», мастер-класс и беседа со зрителями

Приглашаем вас на семейный интерактивный спектакль «Неизвестный с хвостом». Это удивительно смешная, добрая и поучительная сказка, которая перенесет вас в мир, где ваши мамы и папы, а может быть, даже бабушки и дедушки, были такими же, как вы сейчас.

Сюжет спектакля

Главный герой, мальчик Сережа, так спешит в кинотеатр, что забывает выключить утюг. Какие последствия его ждут? Приходите на спектакль, чтобы узнать, как разворачиваются события и какие приключения ожидают Сережу!

Интерактивные элементы

Спектакль не только расскажет увлекательную историю, но и предложит зрителям возможность активно участвовать. Вы сможете наиграться в огромное количество мягких поролоновых кубиков и даже научитесь проходить сквозь стену!

Мастер-класс и обсуждение

После спектакля посетителей ждет мастер-класс, где вы сможете попробовать свои силы в создании театральных элементов. Также будет организована беседа, на которой можно обсудить впечатления от увиденного и задать вопросы актёрам.

Не упустите возможность погрузиться в мир театра вместе с детьми и получить незабываемые эмоции от спектакля «Неизвестный с хвостом»!