Дирижер Олег Худяков приглашает зрителей на специальный концерт "Неизвестный Римский-Корсаков", который станет открытием Крещенского фестиваля 2026. Этот уникальный музыкальный проект посвящен русской музыке и знаменует собой важное событие в культурной жизни страны.
Фестиваль, в центре которого творчество великого композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова, предлагает слушателям возможность познакомиться с редко исполняемыми сочинениями мастера. Это дань памяти Евгению Владимировичу Колобову, который посвятил свою жизнь открытию новой музыки широкой аудитории.
В концерте прозвучат следующие произведения:
Кроме того, в программу войдут оркестровые сочинения композитора, которые будут также объявлены позже. Обращаем внимание, что состав исполнителей и программа могут быть изменены.
