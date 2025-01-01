Крещенский фестиваль 2026: Неизвестный Римский-Корсаков

Дирижер Олег Худяков приглашает зрителей на специальный концерт "Неизвестный Римский-Корсаков", который станет открытием Крещенского фестиваля 2026. Этот уникальный музыкальный проект посвящен русской музыке и знаменует собой важное событие в культурной жизни страны.

Фестиваль, в центре которого творчество великого композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова, предлагает слушателям возможность познакомиться с редко исполняемыми сочинениями мастера. Это дань памяти Евгению Владимировичу Колобову, который посвятил свою жизнь открытию новой музыки широкой аудитории.

Программа концерта

В концерте прозвучат следующие произведения:

Концерт для кларнета с духовым оркестром – солистка Елизавета Гамарис

Концерт для тромбона с духовым оркестром – солист Максим Старшинов

Вариации для гобоя с духовым оркестром – солист Фёдор Освер

Концертная фантазия на русские темы для скрипки с оркестром, ор. 33 – солистка Елена Таросян

Концерт для фортепиано с оркестром до-диез минор, оp. 30 – солист будет объявлен дополнительно

Кроме того, в программу войдут оркестровые сочинения композитора, которые будут также объявлены позже. Обращаем внимание, что состав исполнителей и программа могут быть изменены.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и открыть для себя новые грани творчества Римского-Корсакова!