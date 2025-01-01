Неизвестные страницы антологии русской хоровой музыки

Концерт, который пройдет в Концертном зале Екатерининского собрания, обещает погрузить зрителей в мир малоизвестных произведений русской хоровой музыки.

О программе концерта

В программе концерта представлены произведения, которые редко исполняются на сцене. Зрители смогут насладиться творениями таких композиторов, как Александр Гречанинов, Николай Римский-Корсаков и Сергей Рахманинов. Эти композиторы внесли значительный вклад в развитие русской хоровой музыки, и их работы по-прежнему остаются актуальными.

Интересные факты

Русская хоровая музыка имеет богатую историю, уходящую корнями в православные традиции.

Многие произведения, которые будут представлены на концерте, ранее не исполнялись в этом зале.

Концертный зал Екатерининского собрания славится своей акустикой, что делает его идеальным местом для исполнения хоровой музыки.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое откроет новые горизонты в мире русской хоровой музыки!