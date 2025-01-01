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Неизвестные страницы антологии русской хоровой музыки
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Неизвестные страницы антологии русской хоровой музыки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Неизвестные страницы антологии русской хоровой музыки

Концерт, который пройдет в Концертном зале Екатерининского собрания, обещает погрузить зрителей в мир малоизвестных произведений русской хоровой музыки. 

О программе концерта

В программе концерта представлены произведения, которые редко исполняются на сцене. Зрители смогут насладиться творениями таких композиторов, как Александр Гречанинов, Николай Римский-Корсаков и Сергей Рахманинов. Эти композиторы внесли значительный вклад в развитие русской хоровой музыки, и их работы по-прежнему остаются актуальными.

Интересные факты

  • Русская хоровая музыка имеет богатую историю, уходящую корнями в православные традиции.
  • Многие произведения, которые будут представлены на концерте, ранее не исполнялись в этом зале.
  • Концертный зал Екатерининского собрания славится своей акустикой, что делает его идеальным местом для исполнения хоровой музыки.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое откроет новые горизонты в мире русской хоровой музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 300 ₽

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