Неизвестные страницы антологии русской хоровой музыки

Концерт, который пройдет в Концертном зале Екатерининского собрания, обещает погрузить зрителей в мир малоизвестных произведений русской хоровой музыки.
В программе концерта представлены произведения, которые редко исполняются на сцене. Зрители смогут насладиться творениями таких композиторов, как Александр Гречанинов, Николай Римский-Корсаков и Сергей Рахманинов. Эти композиторы внесли значительный вклад в развитие русской хоровой музыки, и их работы по-прежнему остаются актуальными.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое откроет новые горизонты в мире русской хоровой музыки!