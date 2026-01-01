Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Неизвестное. Вечер буто
Киноафиша Неизвестное. Вечер буто

Спектакль Неизвестное. Вечер буто

16+
Возраст 16+

О спектакле

Приглашаем вас прочувствовать атмосферу вокруг загадочного танца буто. Вечер состоится в рамках проекта «Человек творящий», а флагманом это вечера выступит Кацура Кан - режиссёр, хореограф, танцор, несущий культуру танца Буто по всему миру. Это классная возможность увидеть на сцене танцора, который на протяжении более 45 лет оттачивает свое мастерство и делится своим искусством по всему миру, а также является прямым учеником самого Тацуми Хиджикаты, одного из основателей буто, что делает его выступление не просто перформансом, а погружением в истоки и суть этого таинственного танцевального направления. На вечере будет представлена сольная работа Кацуры Кана, его постановка, созданная с участниками семинара «Свет и тень», а также фрагменты лаборатории семинара, направленной на работу со светом.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше