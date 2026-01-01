Спектакль Неизвестное. Вечер буто

Приглашаем вас прочувствовать атмосферу вокруг загадочного танца буто. Вечер состоится в рамках проекта «Человек творящий», а флагманом это вечера выступит Кацура Кан - режиссёр, хореограф, танцор, несущий культуру танца Буто по всему миру. Это классная возможность увидеть на сцене танцора, который на протяжении более 45 лет оттачивает свое мастерство и делится своим искусством по всему миру, а также является прямым учеником самого Тацуми Хиджикаты, одного из основателей буто, что делает его выступление не просто перформансом, а погружением в истоки и суть этого таинственного танцевального направления. На вечере будет представлена сольная работа Кацуры Кана, его постановка, созданная с участниками семинара «Свет и тень», а также фрагменты лаборатории семинара, направленной на работу со светом.