Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Неизведанная земля, или Повесть о том, как я был аутистом
Киноафиша Неизведанная земля, или Повесть о том, как я был аутистом

Спектакль Неизведанная земля, или Повесть о том, как я был аутистом

12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Яркое и красочное представление с элементами ток-шоу

Профессиональный особый театр «Круг II» приглашает зрителей на показ спектакля – лауреата Всероссийской независимой премии зрительских симпатий «Звезда театрала» в номинации «Лучший социальный проект». Это яркое и красочное представление с элементами ток-шоу под названием «Terra Incognita» погружает зрителей в мир неизвестного.

Спектакль исследует сложные и многослойные концепции, такие как аутизм и его восприятие обществом. В центре повествования – загадочная «страна без имени», наполненная белыми пятнами, страхом и голодом первооткрывателей. Здесь реальность оказывается удивительнее любого вымысла и фольклора. На протяжении веков исследователи пытались составить карту этой страны, однако, при всем желании, она остается непостижимой и загадочной.

Перформеры и команда

На сцене пять артистов театра становятся проводниками в эту таинственную землю. Каждый из них раскрывает смысл сложных понятий через танец, музыку и рассказы. Они предлагают зрителям не только косвенные ответы, но и поднимают множество новых вопросов, над которыми стоит задуматься.

Творческая команда

  • Режиссер: Андрей Афонин
  • Помощник режиссера: Екатерина Яненкова
  • Композитор: Леван Авазашвили
  • Художник по костюмам: Елена Осипова
  • Художник-сценограф: Юлия Семченко
  • Художник по свету: Георгий Новиков
  • Продюсер: Ольга Митина
  • Перформеры: Евгений Говердовский, Елизавета Горохова, Павел Журавихин, Максим Савинов, Екатерина Яненкова

Продолжительность спектакля составляет 1 час 40 минут. Не упустите возможность встретиться на «Неизведанной земле» и погрузиться в увлекательное путешествие, полное тайн и открытий!

Режиссер
Андрей Афонин
В ролях
Евгений Говердовский
Елизавета Горохова
Павел Журавихин
Максим Савинов
Екатерина Яненкова

Фотографии

Неизведанная земля, или Повесть о том, как я был аутистом Неизведанная земля, или Повесть о том, как я был аутистом Неизведанная земля, или Повесть о том, как я был аутистом Неизведанная земля, или Повесть о том, как я был аутистом Неизведанная земля, или Повесть о том, как я был аутистом Неизведанная земля, или Повесть о том, как я был аутистом Неизведанная земля, или Повесть о том, как я был аутистом Неизведанная земля, или Повесть о том, как я был аутистом Неизведанная земля, или Повесть о том, как я был аутистом
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше