Профессиональный особый театр «Круг II» приглашает зрителей на показ спектакля – лауреата Всероссийской независимой премии зрительских симпатий «Звезда театрала» в номинации «Лучший социальный проект». Это яркое и красочное представление с элементами ток-шоу под названием «Terra Incognita» погружает зрителей в мир неизвестного.
Спектакль исследует сложные и многослойные концепции, такие как аутизм и его восприятие обществом. В центре повествования – загадочная «страна без имени», наполненная белыми пятнами, страхом и голодом первооткрывателей. Здесь реальность оказывается удивительнее любого вымысла и фольклора. На протяжении веков исследователи пытались составить карту этой страны, однако, при всем желании, она остается непостижимой и загадочной.
На сцене пять артистов театра становятся проводниками в эту таинственную землю. Каждый из них раскрывает смысл сложных понятий через танец, музыку и рассказы. Они предлагают зрителям не только косвенные ответы, но и поднимают множество новых вопросов, над которыми стоит задуматься.
Продолжительность спектакля составляет 1 час 40 минут. Не упустите возможность встретиться на «Неизведанной земле» и погрузиться в увлекательное путешествие, полное тайн и открытий!