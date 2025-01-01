Яркое и красочное представление с элементами ток-шоу

Профессиональный особый театр «Круг II» приглашает зрителей на показ спектакля – лауреата Всероссийской независимой премии зрительских симпатий «Звезда театрала» в номинации «Лучший социальный проект». Это яркое и красочное представление с элементами ток-шоу под названием «Terra Incognita» погружает зрителей в мир неизвестного.

Спектакль исследует сложные и многослойные концепции, такие как аутизм и его восприятие обществом. В центре повествования – загадочная «страна без имени», наполненная белыми пятнами, страхом и голодом первооткрывателей. Здесь реальность оказывается удивительнее любого вымысла и фольклора. На протяжении веков исследователи пытались составить карту этой страны, однако, при всем желании, она остается непостижимой и загадочной.

Перформеры и команда

На сцене пять артистов театра становятся проводниками в эту таинственную землю. Каждый из них раскрывает смысл сложных понятий через танец, музыку и рассказы. Они предлагают зрителям не только косвенные ответы, но и поднимают множество новых вопросов, над которыми стоит задуматься.

Творческая команда

Режиссер: Андрей Афонин

Помощник режиссера: Екатерина Яненкова

Композитор: Леван Авазашвили

Художник по костюмам: Елена Осипова

Художник-сценограф: Юлия Семченко

Художник по свету: Георгий Новиков

Продюсер: Ольга Митина

Перформеры: Евгений Говердовский, Елизавета Горохова, Павел Журавихин, Максим Савинов, Екатерина Яненкова

Продолжительность спектакля составляет 1 час 40 минут. Не упустите возможность встретиться на «Неизведанной земле» и погрузиться в увлекательное путешествие, полное тайн и открытий!