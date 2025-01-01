Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Неизлечимые
Киноафиша Неизлечимые

Спектакль Неизлечимые

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Неизлечимые» в Екатеринбурге

В Театре эстрады Максим Холл зрителей ждёт уникальная встреча с классикой: на одной сцене соберутся любимые писатели-шутники – Аверченко и Тэффи, которых на перроне железнодорожной станции провожают Зощенко и Олейников. Это удивительное сочетание вкуса и таланта обещает стать настоящим театральным событием.

Неизменная атмосфера вокзала

Режиссёр-постановщик спектакля Альберт Зинатуллин выбрал вокзал как место для встречи своих «неизлечимых» героев неслучайно. Вокзал символизирует непостоянство, а также служит фоном для странных пересечений судеб, нечаянных встреч и быстрых расставаний. Зрители смогут увидеть калейдоскоп человеческих лиц и водоворот характеров, которые в полной мере передадут атмосферу подобного места.

Неизлечимые персонажи

Герои спектакля – это яркие, порой смешные и несуразные личности, которые вызывают как улыбку, так и сострадание. Здесь можно встретить несостоявшегося актёра-носильщика, пьяницу, который решает бросить пить, «демоническую» женщину и врачей вокзального медпункта. Эти персонажи, взятые из рассказов Зощенко, Тэффи и Аверченко, кажутся настолько современными, что создаётся впечатление, будто они были написаны совсем недавно.

Тема добра и зла

Спектакль «Неизлечимые» не только остроумно высмеивает человеческие пороки, но и приглашает зрителей задуматься о вечной теме добра и зла. Лёгкий юмористический язык и ироничный подход авторов создают уникальную атмосферу, которая обязательно запомнится каждому. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального путешествия!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 17 сентября
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 18 сентября
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 31 октября
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 1 ноября
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

16+
Детский Кукольный
Чиполлино
7 сентября в 11:00 Максим-холл
от 700 ₽
Музыкальная Одиссея
12+
Музыка
Музыкальная Одиссея
16 октября в 18:30 Свердловская детская филармония
от 600 ₽
Пингвин, который хотел все знать!
0+
Музыка Детский Интерактивный
Пингвин, который хотел все знать!
18 января в 11:30 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше