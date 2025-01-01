Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Неизлечимые

Спектакль Неизлечимые

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о любимых писателях-сатириках в Екатеринбурге

В Максим-холле Театра эстрады состоится уникальная встреча — на одной сцене соберутся любимые всеми писатели-шутники Аверченко и Тэффи. Их провожают на перроне железнодорожной станции Зощенко и Олейников.

О спектакле

Режиссер-постановщик спектакля Альберт Зинатуллин выбрал вокзал как место встречи не случайно. Этот образ символизирует непостоянство, странные пересечения людей, пространств и времен. Здесь происходят неожиданные встречи, быстрые расставания и разворачивается настоящий калейдоскоп человеческих лиц, характеров и судеб.

Персонажи

«Неизлечимые» персонажи спектакля во многом смешны и несуразны, порой глупы, но при этом невероятно обаятельны. Они хорошо узнаваемы в сегодняшнем зеркале сцены, отражая комические и трагические аспекты человеческой натуры.

Факты о спектакле

Спектакль обещает быть не только развлекательным, но и глубоким, заставляя зрителей задуматься о смысле жизни и человеческих отношениях. Не упустите возможность увидеть это яркое театральное событие!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 22 августа
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 23 августа
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

6+
Сторителлинг Иммерсивный
Экскурсия в оркестр
17 августа в 13:00 Свердловская филармония
от 1500 ₽
Мэри Поппинс. Диджейская сказка
6+
Детский Музыка
Мэри Поппинс. Диджейская сказка
12 октября в 16:00 Свердловская детская филармония
от 600 ₽
Танго на шестерых
16+
Комедия
Танго на шестерых
20 декабря в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше