Спектакль Неизлечимые

Спектакль о любимых писателях-сатириках в Екатеринбурге

В Максим-холле Театра эстрады состоится уникальная встреча — на одной сцене соберутся любимые всеми писатели-шутники Аверченко и Тэффи. Их провожают на перроне железнодорожной станции Зощенко и Олейников.

О спектакле

Режиссер-постановщик спектакля Альберт Зинатуллин выбрал вокзал как место встречи не случайно. Этот образ символизирует непостоянство, странные пересечения людей, пространств и времен. Здесь происходят неожиданные встречи, быстрые расставания и разворачивается настоящий калейдоскоп человеческих лиц, характеров и судеб.

Персонажи

«Неизлечимые» персонажи спектакля во многом смешны и несуразны, порой глупы, но при этом невероятно обаятельны. Они хорошо узнаваемы в сегодняшнем зеркале сцены, отражая комические и трагические аспекты человеческой натуры.

Факты о спектакле

Спектакль обещает быть не только развлекательным, но и глубоким, заставляя зрителей задуматься о смысле жизни и человеческих отношениях. Не упустите возможность увидеть это яркое театральное событие!