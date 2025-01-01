Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Неизлечимые

Спектакль Неизлечимые

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Неизлечимые на перроне: встреча великих шутников в Максим-холле

В Максим-холле Театра эстрады состоится уникальный спектакль, где на одной сцене встретятся два известных писателя-шутника — Аверченко и Тэффи. Их провожают на перроне железнодорожной станции Зощенко и Олейников, создавая удивительную атмосферу театрального калейдоскопа.

Режиссерская концепция

Режиссер Альберт Зинатуллин выбрал вокзал как место встречи для своих «неизлечимых» героев не случайно. Этот образ символизирует непостоянство, странные пересечения людей и временных потоков. Вокзал становится местом неожиданных встреч и быстрых расставаний, где переплетаются судьбы и характеры.

Персонажи спектакля

«Неизлечимые» персонажи спектакля обладают яркими чертами: они смешны, порой несуразны, иногда глупы, но всегда обаятельны. Эти образы хорошо узнаваемы и отражают современные реалии, создавая уникальный зеркальный эффект на сцене.

Не упустите возможность увидеть это театральное представление, которое подарит вам море эмоций и погружение в мир классического юмора!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше