Спектакль «Неизлечимые» в Максим Холле: встреча писателей-юмористов

В Максим Холле Театра эстрады пройдет уникальный спектакль «Неизлечимые», в котором встретятся любимые писатели-шутники: Аркадий Аверченко и Надежда Тэффи. Их провожают на перроне железнодорожной станции такие мастера сатиры, как Михаил Зощенко и Виктор Олейников.

Место встречи

Режиссёр-постановщик Альберт Зинатуллин выбрал вокзал не случайно. Это символ непостоянства, странных пересечений людей и времён. На сцене развернется калейдоскоп человеческих лиц, водоворот характеров и судеб, где зрители станут свидетелями неожиданных встреч и быстрых расставаний.

Портреты персонажей

Персонажи спектакля «Неизлечимые» – это яркие образы, знакомые каждому из нас. Мы увидим несостоявшегося актёра-носильщика и пьяницу, решившего бросить пить (из рассказов Зощенко «Актёр» и «Лимонад»), а также «демоническую» женщину (из одноимённого рассказа Тэффи) и врачей вокзального медпункта (по рассказу Аверченко «Резная работа»). Их истории звучат так, будто написаны не сто лет назад, а вчера, на наших глазах!

Темы и стиль

Спектакль наполнен остроумным высмеиванием человеческих пороков и лёгким юмористическим языком. Вечные темы добра и зла, смешные и несуразные ситуации – всё это делает «Неизлечимых» настоящим театральным событием, которое нельзя пропустить.