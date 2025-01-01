Меню
Неисправимые сердцееды
Киноафиша Неисправимые сердцееды

Спектакль Неисправимые сердцееды

Постановка
Татарский театр «Нур» 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Романтическая комедия о любви и упрямстве

В центре сюжета — две близкие друзья-соседи, которым посчастливилось встретить очаровательную новую фельдшерку в их деревне. Она — студентка, спортсменка и, как утверждают местные, просто красавица. Сразу же за ее сердцем нацелились два заядлых обольстителя, готовых на всё ради внимания этой прелестной девушки.

Однако их усилия не обошлись без последствий. За спинами мужчин таятся их поднадоевшие жены, что создает комичные и непростые ситуации. Забавный конфликт между любовными треугольниками становится фоном для веселых и поучительных сцен.

Но, как выясняется, новенькая не так проста, как кажется. Она сумеет проучить настойчивых пикаперов так, что им станет стыдно за свои неукротимые порывы. Смех и неожиданные повороты событий гарантированы!

Не пропустите эту комедию, где пошутить над собой смогут даже самые отважные сердца!

Январь
5 января понедельник
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 500 ₽
22 января четверг
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 500 ₽

