Спектакль Негоже по кладбищу в пестром ходить

Моноспектакль в жанре трагический StandUp По пьесе Фёдора Жельне «Жизнь после смерти»

Почему не стоит гулять по кладбищу в яркой одежде? Какой связи между Максом Коржем и глубинными переживаниями о потерях? И кто такой Анатолий Петров в мире фэнтези Гарри Поттера? Ответы на эти вопросы ищите в моноспектакле "Жизнь после смерти", основанном на пьесе петербургского драматурга Фёдора Жельне.

Темы и содержание спектакля

Спектакль затрагивает непростую тему: как пережить утрату близких и как время может исцелять раны. Фёдор Жельне описывает свой текст как “серфинг по волнам воспоминаний о травме, через которую когда-то пройдет каждый”. Многие зрители на протяжении просмотра отмечают, что спектакль обладает терапевтическим эффектом.

Режиссёрские замыслы

Алексей Пучков, режиссёр постановки, делится своими впечатлениями: “Материал зацепил темой и языком, которым он написан. Редко кто может так остро и одновременно трепетно описывать важные этапы жизни и личные переживания”. Он подчеркивает, что история о том, как мы становимся сильнее, сталкиваясь с трудностями, очень важна. По мнению Пучкова, у каждого есть выбор: смириться с горем или собраться с силами и двигаться дальше. Именно это делает спектакль необычным и глубоким.

Награды и фестивали

Спектакль уже завоевал признание на театральной арене, став лауреатом I степени на Первом открытом фестивале моноспектаклей "Аэлита" в Москве в 2024 году в номинации "Чтецкий спектакль". Также он выступал на фестивалях "Наш кислород" в Чебоксарах и "Малые формы 2.0" в Архангельске.

О театре "ЭТОТ ТЕАТР"

Театр "ЭТОТ ТЕАТР", основанный в марте 2023 года, уже успел произвести фурор в Твери. В его создании приняли участие продюсер Александра Нурметова, режиссёр Алексей Пучков и актёр Сергей Грищенко. За два года после премьеры первого спектакля театра, "ЭТОТ ТЕАТР" успешно гастролировал по стране и собрал множество положительных отзывов.

