#неформат
Киноафиша #неформат

#неформат

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальное путешествие с камерным оркестром «Дивертисмент»

Камерный оркестр «Дивертисмент» под руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа приглашает зрителей на уникальный концерт, в котором звучит музыка великих композиторов. В программе представлены выдающиеся произведения, каждое из которых имеет свою уникальную притяжательность.

Программа концерта

  • Россини. Соната для струнных N6, ре-мажор
  • Райх. Violin Phase
  • Изаи. Поэма «Изгнанник» для струнного ансамбля
  • Бах. Бранденбургский концерт N6

Концерт состоит из четырех частей, каждая из которых обещает подарить слушателям уникальные эмоции. Например, «Буря» Россини — это динамичное и энергичное произведение, способное погрузить зрителя в бурные музыкальные волны, а «Violin Phase» Рэя Райха демонстрирует концепцию полиритмии и звуковых текстур, которые завораживают своей оригинальностью.

Длительность и формат

Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут без антракта, что позволяет сосредоточиться на музыкальном опыте без перерывов. Это отличная возможность для любителей музыки и искусства насладиться живым исполнением в атмосфере близости к музыкантам.

Присоединяйтесь к «Дивертисменту» и позвольте музыке рассказать свои истории!

Купить билет на концерт #неформат

Декабрь
16 декабря вторник
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 700 ₽

