Камерный оркестр «Дивертисмент» под руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа приглашает зрителей на уникальный концерт, в котором звучит музыка великих композиторов. В программе представлены выдающиеся произведения, каждое из которых имеет свою уникальную притяжательность.
Концерт состоит из четырех частей, каждая из которых обещает подарить слушателям уникальные эмоции. Например, «Буря» Россини — это динамичное и энергичное произведение, способное погрузить зрителя в бурные музыкальные волны, а «Violin Phase» Рэя Райха демонстрирует концепцию полиритмии и звуковых текстур, которые завораживают своей оригинальностью.
Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут без антракта, что позволяет сосредоточиться на музыкальном опыте без перерывов. Это отличная возможность для любителей музыки и искусства насладиться живым исполнением в атмосфере близости к музыкантам.
Присоединяйтесь к «Дивертисменту» и позвольте музыке рассказать свои истории!