Спектакль «НеДревняя Греция»: Путешествие во времени для детей и взрослых

Приглашаем вас на уникальную полуфантастическую историю «НеДревняя Греция», где шестиклассник Боря Васильков переносится в мир Древней Эллады. Спектакль погружает зрителя в атмосферу античности, сочетая современный взгляд на древнегреческие мифы и увлекательное повествование.

Сюжет

Все начинается в библиотеке, где Боря приходит, чтобы собрать материал для реферата по Древней Греции. Библиотека готовится к ремонту: на полу лежат строительные материалы, а шкафы завешены пленкой. Библиотекарь, занятая упаковкой книг, передает Боре целую коробку изданий о Древней Греции.

Мальчик с интересом просматривает книги и находит «Илиаду» Гомера. Пытаясь разобраться в сложном ритме гекзаметра, он оказывается под воздействием монотонных звуков начального ремонта, которые усыпляют его и погружают в необычный сон. В этом сне Боря становится не только наблюдателем, но и активным участником древнегреческих мифов.

Музыка и атмосфера

Особое внимание в спектакле уделяется музыкальному оформлению. Музыкант Илья Бородин совместно с режиссером Еленой Лабутиной создает звуковую партитуру, вдохновленную традиционными греческими мотивами и античными инструментами. Это добавляет спектаклю уникальную атмосферу и глубину.

