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Недоросль
Киноафиша Недоросль

Спектакль Недоросль

12+
Режиссер Софья Рубина
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует школьникам обратить внимание на спектакль по знаменитой пьесе Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль». В 2016 году мы отметили 235 лет со дня её написания, и сегодня это произведение остается актуальным для зрителей всех возрастов.

Классика на сцене

Вряд ли можно найти в России человека, который не слышал о Митрофане, молодом человеке, который не желает учиться и предпочитает думать о женитьбе. Хотя «Недоросль» часто ассоциируется с детской литературой, Фонвизин изначально создавал свою комедию для взрослых, критически настроенных зрителей. Он надеялся, что его произведение увидят на сцене те, кто в тот момент определял судьбу России.

Спектакль для всех

Спектакль «Недоросль» от Камерной сцены предназначен для взрослого зрителя, но также будет интересен и юным зрителям. Это веселая комедия, в которой театр смеется как над хитроумными персонажами, такими как Простаков и Скотинин, так и над идеалистами, верящими, что все проблемы можно решить без особых усилий.

Сатира с доброй улыбкой

Спектакль предлагает зрителям взглянуть на Россию с любовью, поднимая актуальные вопросы и отражая наши национальные особенности. Сатира здесь соседствует с доброй улыбкой, создавая уникальную атмосферу, где каждый может найти что-то близкое и понятное.

Награды и признание

Спектакль был удостоен специального приза жюри на фестивале «Русская классика. Страницы прозы» в Самаре в 2016 году, что подчеркивает его значимость и высокое качество исполнения.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную комедию, которая заставит вас задуматься о жизни и о том, что же на самом деле важно для каждого из нас.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 9 октября
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
18:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

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