Классический спектакль для подростков

Театральный фестиваль «Школьная классика» предлагает вашему вниманию спектакль, который идеально подходит для школьников. Постановка комедии «Недоросль» по пьесе Д. И. Фонвизина, представляемая Филармонией Санкт-Петербурга для детей и молодежи, оживляет одно из самых значимых произведений XVIII века.

Классическая комедия

«Недоросль» — яркий образец русской драматургии эпохи классицизма. Фонвизин создал комедию, где строго соблюдены принципы единства места, времени и действия. Герои произведения поделены на положительных (Стародуб, Правдин) и отрицательных (мать и сын Простаковы, Скотинин). Этот приём, вместе с принципом «говорящих фамилий», позволяет с первых минут понять, на чьей стороне правда.

Проблематика пьесы, затрагивающая моральное разложение поместного дворянства, вседозволенность «барства дикого» и низкий уровень образования, остаётся актуальной и в наше время. Фонвизин своим произведением поднимает вопросы воспитания и просвещения, которые и сегодня звучат с новой силой.

Современная интерпретация

Режиссёр Ольга Бабенко сумела передать на сцене живые и узнаваемые характеры, даже традиционные добродетельные резонеры в её постановке выглядят свежо и убедительно. В спектакле ярко раскрываются темы невежественного самоуправства семьи Скотининых, беспечной влюбленности Митрофанушки и трагикомедии материнской любви.

Музыкальное сопровождение

Особую атмосферу постановке придают музыка Дмитрия Шостаковича и русские народные мелодии. Эти музыкальные акценты помогают создать настроение и подчеркнуть эмоциональные моменты на сцене.

Для школьников и молодежи

Несмотря на серьёзность поднимаемых вопросов, спектакль наполнен теплотой и пониманием, что делает его особенно близким и понятным для современной молодежи. Эта комедия не только развлекает, но и заставляет задуматься о важнейших жизненных ценностях, что делает её просмотр обязательным для школьников и студентов.