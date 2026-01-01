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Недоросль
Киноафиша Недоросль

Спектакль Недоросль

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Классический спектакль для подростков

Театральный фестиваль «Школьная классика» предлагает вашему вниманию спектакль, который идеально подходит для школьников. Постановка комедии «Недоросль» по пьесе Д. И. Фонвизина, представляемая Филармонией Санкт-Петербурга для детей и молодежи, оживляет одно из самых значимых произведений XVIII века.

Классическая комедия

«Недоросль» — яркий образец русской драматургии эпохи классицизма. Фонвизин создал комедию, где строго соблюдены принципы единства места, времени и действия. Герои произведения поделены на положительных (Стародуб, Правдин) и отрицательных (мать и сын Простаковы, Скотинин). Этот приём, вместе с принципом «говорящих фамилий», позволяет с первых минут понять, на чьей стороне правда.

Проблематика пьесы, затрагивающая моральное разложение поместного дворянства, вседозволенность «барства дикого» и низкий уровень образования, остаётся актуальной и в наше время. Фонвизин своим произведением поднимает вопросы воспитания и просвещения, которые и сегодня звучат с новой силой.

Современная интерпретация

Режиссёр Ольга Бабенко сумела передать на сцене живые и узнаваемые характеры, даже традиционные добродетельные резонеры в её постановке выглядят свежо и убедительно. В спектакле ярко раскрываются темы невежественного самоуправства семьи Скотининых, беспечной влюбленности Митрофанушки и трагикомедии материнской любви.

Музыкальное сопровождение

Особую атмосферу постановке придают музыка Дмитрия Шостаковича и русские народные мелодии. Эти музыкальные акценты помогают создать настроение и подчеркнуть эмоциональные моменты на сцене.

Для школьников и молодежи

Несмотря на серьёзность поднимаемых вопросов, спектакль наполнен теплотой и пониманием, что делает его особенно близким и понятным для современной молодежи. Эта комедия не только развлекает, но и заставляет задуматься о важнейших жизненных ценностях, что делает её просмотр обязательным для школьников и студентов.

Режиссер
Ольга Бабенко
В ролях
Дмитрий Ефименко
Марина Журавлева
Владимир Шагин
Александр Шаматрин
Юлия Томошевская

Фотографии

Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль
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