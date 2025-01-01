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Недоросль
Киноафиша Недоросль

Спектакль Недоросль

Постановка
Театр им. Ленсовета 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Классический спектакль по Фонвизину

Приглашаем вас на комедию «Недоросль» в постановке режиссёра Романа Кочержевского. Это классическое произведение Дениса Ивановича Фонвизина, которое остаётся актуальным и сегодня, спустя более 240 лет.

Сюжет и актуальность

Фраза «Не хочу учиться – хочу жениться» давно стала крылатой. История о Митрофанушке и самодурах-дворянах Простаковых и Скотининых продолжает вызывать смех и узнавание у зрителей. Фонвизин в своей комедии метко высмеивает пороки общества, которые, как ни странно, остаются актуальными и в наше время.

Интересные факты

В XVIII веке слово «недоросль» означало молодого дворянина, не получившего письменного удостоверения от учителя литературы. Такие молодые люди не могли вступать в брак и служить. Спектакль заставляет задуматься о вечных ценностях и человеческих слабостях.

Не упустите возможность насладиться этой искромётной комедией и открыть для себя новые грани классики!

Режиссер
Роман Кочержевский
В ролях
Виктория Волохова
Александр Крымов
Ольга Муравицкая
Александр Новиков
Максим Сапранов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 21 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 27 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 8 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽

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