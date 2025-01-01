Спектакль Недоросль

Классический спектакль по Фонвизину

Приглашаем вас на комедию «Недоросль» в постановке режиссёра Романа Кочержевского. Это классическое произведение Дениса Ивановича Фонвизина, которое остаётся актуальным и сегодня, спустя более 240 лет.

Сюжет и актуальность

Фраза «Не хочу учиться – хочу жениться» давно стала крылатой. История о Митрофанушке и самодурах-дворянах Простаковых и Скотининых продолжает вызывать смех и узнавание у зрителей. Фонвизин в своей комедии метко высмеивает пороки общества, которые, как ни странно, остаются актуальными и в наше время.

Интересные факты

В XVIII веке слово «недоросль» означало молодого дворянина, не получившего письменного удостоверения от учителя литературы. Такие молодые люди не могли вступать в брак и служить. Спектакль заставляет задуматься о вечных ценностях и человеческих слабостях.

Не упустите возможность насладиться этой искромётной комедией и открыть для себя новые грани классики!