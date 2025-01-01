Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Недоросль
Билеты от 800₽
Киноафиша Недоросль

Спектакль Недоросль

Продолжительность 120 минут
Билеты от 800₽

О спектакле

Спектакль «Недоросль» - вечная классика театра

Первая русская комедия, написанная Денисом Ивановичем Фонвизиным в 1781 году, до сих пор сохраняет свою художественную силу над читателем и зрителем. В этом спектакле авторы сумели переосмыслить «Недоросля», освободившись от стереотипов и привычных представлений о пьесе.

Сюжет и персонажи

Персонажи спектакля, несмотря на свою дремучесть и отсталость, остаются простыми, наивными и в целом неплохими людьми. Их примитивный мир начинает рушиться под воздействием прогрессивных идей, что создает пространство для глубоких размышлений о природе порока и добродетели.

Эмоции на сцене

Смех, раздающийся в зале в ответ на блистательные фонвизинские реплики, часто обрывается горьким недоумением. Порок в спектакле наказан, но действительно ли торжествует добродетель и «дух просвещения»?

Интересные факты

Фонвизин известен не только как комедиограф, но и как выдающийся представитель русского Просвещения. Его идеи и образы до сих пор вызывают интерес и резонируют с современными реалиями, что делает каждое новое прочтение актуальным и важным.

Купить билет на спектакль Недоросль

Помощь с билетами
Март
14 марта суббота
11:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 800 ₽

В ближайшие дни

Оскар и Розовая дама
12+
Драма
Оскар и Розовая дама
24 февраля в 19:00 МТЮЗ
Билеты
Женитьба Фигаро
16+
Комедия Премьера
Женитьба Фигаро
1 января в 19:00 Окружной общественный центр им. Моссовета
от 2000 ₽
Самая-самая
12+
Комедия
Самая-самая
13 декабря в 20:00 Театр Терезы Дуровой
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше