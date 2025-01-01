Меню
Недоросль
Недоросль

Спектакль Недоросль

12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедия «Недоросль» в рамках театрального фестиваля Школьная Классика

Театральный фестиваль Школьная Классика рекомендует к просмотру школьникам комедию «Недоросль» Дениса Фонвизина. Это произведение считается одним из самых известных в русской литературе екатерининской эпохи и занимает особое место на театральной сцене.

Историческая значимость

Комедия в пяти действиях стала первой в истории русской драматургии социально-политической комедией. Фонвизин смело обличал пороки своего времени, что сделало произведение актуальным и в наши дни.

О чем спектакль

«Недоросль» рассказывает о молодом человеке по имени Митрофан, который представляет собой образ недостаточно образованного и зависимого от своих родителей юноши. Через его судьбу Фонвизин поднимает важные социальные вопросы, касающиеся образования и воспитания. Эта комедия не только развлекает, но и заставляет задуматься о вечных ценностях.

Кому стоит посетить

Спектакль будет интересен не только школьникам, но и всем любителям театра. Молодое поколение сможет увидеть, как литература может быть актуальной и значимой в современном мире.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу эпохи и насладиться этим классическим произведением на сцене!

