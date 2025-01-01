Комедия «Недоразумения» по рассказам Василия Шукшина на сцене Омского дома актера

Основу спектакля «Недоразумения» составляют три рассказа известного писателя Василия Шукшина: «Артист Федор Грай», «Бессовестные» и «Сельские жители». В этом произведении нет четко выраженных положительных или отрицательных героев. Все персонажи привлекают зрителей своей открытостью, непосредственностью и влюбленностью в жизнь. Это создает атмосферу, в которой зрители смеются, плачут и сопереживают вместе с актерами.

Персонажи и их истории

Главные герои спектакля — это настоящие люди со своими страхами и радостями:

Кузнец Федор Грай : Сильный и уверенный в себе, он теряется, выходя на клубную сцену.

: Сильный и уверенный в себе, он теряется, выходя на клубную сцену. Старик Глухов : Решивший жениться на старости лет, он боится выглядеть нелепым.

: Решивший жениться на старости лет, он боится выглядеть нелепым. Бабка Маланья: Она не видела своих внуков, потому что боится летать.

Спектакль «Недоразумения» — это разговор по душам, который так необходим людям в современном мире.

Юмор и динамика

Благодаря юмору и динамике, спектакль будет интересен зрителям всех возрастов. Это отличная возможность для семейного просмотра и глубокого обсуждения поднятых тем.

Актерский состав и режиссура

В ролях:

Лариса Яковлева — заслуженная артистка РФ

Евгений Сизов

Данил Супрун

Александр Карпов

Евгений Лыков

Анна Сосой

Режиссер спектакля — Сергей Зубенко, который умело переносит на сцену богатство шукшинских историй.

Не упустите возможность увидеть «Недоразумения» — спектакль, который оставит вас с мыслью о простых, но важных вещах в жизни.