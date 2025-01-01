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Недоразумения
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Спектакль Недоразумения

12+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедия «Недоразумения» по рассказам Василия Шукшина на сцене Омского дома актера 

Основу спектакля «Недоразумения» составляют три рассказа известного писателя Василия Шукшина: «Артист Федор Грай», «Бессовестные» и «Сельские жители». В этом произведении нет четко выраженных положительных или отрицательных героев. Все персонажи привлекают зрителей своей открытостью, непосредственностью и влюбленностью в жизнь. Это создает атмосферу, в которой зрители смеются, плачут и сопереживают вместе с актерами.

Персонажи и их истории

Главные герои спектакля — это настоящие люди со своими страхами и радостями:

  • Кузнец Федор Грай: Сильный и уверенный в себе, он теряется, выходя на клубную сцену.
  • Старик Глухов: Решивший жениться на старости лет, он боится выглядеть нелепым.
  • Бабка Маланья: Она не видела своих внуков, потому что боится летать.

Спектакль «Недоразумения» — это разговор по душам, который так необходим людям в современном мире.

Юмор и динамика

Благодаря юмору и динамике, спектакль будет интересен зрителям всех возрастов. Это отличная возможность для семейного просмотра и глубокого обсуждения поднятых тем.

Актерский состав и режиссура

В ролях:

  • Лариса Яковлева — заслуженная артистка РФ
  • Евгений Сизов
  • Данил Супрун
  • Александр Карпов
  • Евгений Лыков
  • Анна Сосой

Режиссер спектакля — Сергей Зубенко, который умело переносит на сцену богатство шукшинских историй.

Не упустите возможность увидеть «Недоразумения» — спектакль, который оставит вас с мыслью о простых, но важных вещах в жизни.

Режиссер
Сергей Зубенко
В ролях
Лариса Яковлева
Евгений Сизов
Данил Супрун
Александр Карпов
Евгений Лыков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 19 октября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
17:00 от 300 ₽

Фотографии

Недоразумения Недоразумения Недоразумения Недоразумения Недоразумения Недоразумения

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