Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Недопесок Наполеон III
Киноафиша Недопесок Наполеон III

Спектакль Недопесок Наполеон III

Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 6+
Продолжительность 140 минут
Возраст 6+

О спектакле

Иронический детектив для семейного просмотра

Недопёсок — это необыкновенной красоты песец с императорским именем Наполеон III. Он подросток с мечтой, ради которой готов кардинально изменить свою жизнь. В один прекрасный день Наполеон решает сбежать из тёплой клетки зверофермы и отправляется на север.

Свободолюбивый и отважный герой, наверняка, добрался бы до самого полюса, если бы не встретил новых друзей — второклассников, среди которых выделяется дошкольник Леша Серпокрылов. Этот мальчик совершенно схож с Наполеоном по мироощущению и мировосприятию. Леша тоже ценит свободу превыше всего!

Уроки доброты и ответственности

Недопёсок — это символ каждого из нас, кто мечтает о смелой и яркой жизни. Мы предпочитаем риск, чем уютную клетку, ведь именно так рождаются радости новых открытий и встреч. Опасности на этом пути только подстегивают интерес к жизни и осуществлению мечты.

Спектакль, наполненный тонким юмором, трогает и развлекает. Он учит доброте, верности и ответственности перед теми, кого мы приручили. Убедитесь сами в этом замечательном представлении!

Рекомендованный возраст: 8+

Купить билет на спектакль Недопесок Наполеон III

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
7 января среда
12:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1300 ₽
7 февраля суббота
12:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1300 ₽

Фотографии

Недопесок Наполеон III Недопесок Наполеон III Недопесок Наполеон III Недопесок Наполеон III Недопесок Наполеон III

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
12 декабря в 19:00 Легенда
Билеты
Всему свое время
6+
Детские елки Детский Иммерсивный
Всему свое время
7 января в 13:00 Нити
от 1000 ₽
Путешествие «Голубой стрелы»
6+
Детский Детские елки
Путешествие «Голубой стрелы»
25 декабря в 11:00 Театр сказки
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше