Спектакль Недопесок Наполеон III

Иронический детектив для семейного просмотра

Недопёсок — это необыкновенной красоты песец с императорским именем Наполеон III. Он подросток с мечтой, ради которой готов кардинально изменить свою жизнь. В один прекрасный день Наполеон решает сбежать из тёплой клетки зверофермы и отправляется на север.

Свободолюбивый и отважный герой, наверняка, добрался бы до самого полюса, если бы не встретил новых друзей — второклассников, среди которых выделяется дошкольник Леша Серпокрылов. Этот мальчик совершенно схож с Наполеоном по мироощущению и мировосприятию. Леша тоже ценит свободу превыше всего!

Уроки доброты и ответственности

Недопёсок — это символ каждого из нас, кто мечтает о смелой и яркой жизни. Мы предпочитаем риск, чем уютную клетку, ведь именно так рождаются радости новых открытий и встреч. Опасности на этом пути только подстегивают интерес к жизни и осуществлению мечты.

Спектакль, наполненный тонким юмором, трогает и развлекает. Он учит доброте, верности и ответственности перед теми, кого мы приручили. Убедитесь сами в этом замечательном представлении!

Рекомендованный возраст: 8+