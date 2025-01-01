Меню
Недействующая остановка/ Не горюй, заяц!
Киноафиша Недействующая остановка/ Не горюй, заяц!

Спектакль Недействующая остановка/ Не горюй, заяц!

51 минута драматического кабаре
Постановка
Около дома Станиславского 16+
Продолжительность 51 минута
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Спектакль «Не горюй»

«Не горюй» — это 51 минута захватывающего драматического кабаре по пьесе С. Злотникова «Два пуделя». Спектакль привлекает внимание зрителей за счет использования текстов известных авторов, от классиков эмигрантской литературы до героев детских мультфильмов. Он ставит перед нами важный вопрос: возможно ли по-настоящему понять и принять другого человека, а также исследует тему любви.

Зимняя атмосфера и платоновские смыслы

Действие спектакля разворачивается на фоне зимних предновогодних декораций, создающих особую атмосферу. Незамысловатая история знакомства владельцев собак обрастает глубокими платоновскими смыслами и иллюстрирует разнообразные аспекты человеческих отношений. Здесь вы увидите и родственные привязанности, и дружбу, и романтическое влечение, а также возвышенное чувство.

Литературные отсылки и ирония

Спектакль выделяется иронией и умением сочетать классические литературные тексты. В нем используются произведения В. Набокова, М. Лермонтова, А. Рыжего и С. Козлова. Это позволяет не только развлекательный, но и познавательный подход к теме любви и понимания.

Не упустите возможность погрузиться в мир сложных эмоций и отношений в спектакле «Не горюй». Это не просто шоу — это размышление о любви и о том, как трудно порой понять другого человека.

Режиссер
Юрий Погребничко
В ролях
Алексей Чернышов
Юрий Павлов
Элен Касьяник
Даниил Богомолов
Алексей Шендрик

Расписание

18 октября
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00 от 500 ₽

