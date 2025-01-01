Трагикомедия о любви и свободе в ДК Ленсовета

Приглашаем вас на яркую, остросюжетную трагикомедию о любви и свободе. Спектакль, насыщенный юмором, страстью и красотой, погружает зрителя в мир причудливых фантазий и ярких образов.

Сюжет

В центре истории — необычная жизнь раба по имени Эзоп, который попадает в руки богатого философа Ксанфа. Этот сюжет раскрывает сложные отношения между властью и зависимостью. Парадокс заключается в том, что порой раб оказывается свободнее своего господина. Спектакль поднимает важные вопросы: что есть свобода и что есть любовь? Ответ кроется в самой любви, которая и является истинной свободой.

Персонажи и актеры

Эзоп: Сергей Степанченко / Семен Фурман / Александр Морозов

Сергей Степанченко / Семен Фурман / Александр Морозов Ксанф: Сергей Глушко

Сергей Глушко Клея: Людмила Лосева

Людмила Лосева Агностес: Игорь Жижикин

Игорь Жижикин Мелита: Юлия Когай

Юлия Когай Эфиоп: Александр Прогрессов

Темы и идеи

Спектакль затрагивает темы зависимости от страстей, власти, тщеславия и богатства. Он дает возможность зрителю задуматься о том, что значит быть свободным и как любовь может освобождать от оков.

Не упустите шанс увидеть это удивительное представление, полное драматических интриг и романтических приключений!