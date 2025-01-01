Сказки с Ансамблем Дмитрия Покровского в Музыкальной квартире на Тверской

Ансамбль Дмитрия Покровского под руководством музыкального руководителя Марии Нефёдовой и режиссёра Ольги Юкечевой представляет цикл шикарных сказочных программ: «Небылицы в лицах», «Парасказки» и «Кошачьи колыбельные». Эти программы погружают зрителей в мир народной музыки и фольклора, где каждой песней и сказкой передается душа народа.

Взаимодействие сказки и песни

Сказки и песни сопутствуют человеку на протяжении всей жизни, начиная с самого рождения. Несмотря на народную пословицу, противопоставляющую сказку и песню как вымысел и правду, эти два жанра переплетаются и составляют единое целое. Они формируют лицо нации, её душу и характер. Уже в XI веке сказки были частью репертуара древнерусских артистов-скоморохов и деревенских рассказчиков.

Волшебный мир сказок

Герои народных сказок — это не только люди, но и животные, растения и даже неодушевлённые предметы, обладающие человеческими чертами. В сказках время относительно, а повествование происходит ритмично и поучительно. Всё в мире одушевлено, что делает его близким и понятным зрителям всех возрастов.

Уникальная традиция исполнения

Ансамбль Дмитрия Покровского, основанный в 1973 году, стал первым коллективом, который объединил научное изучение фольклора с его профессиональным исполнением. Школа народного пения, сложившаяся в Ансамбле, остаётся уникальной, основанной на традиционной технологии звукоизвлечения.

Музыкальный спектакль от мастеров

Каждая программа Ансамбля является музыкальным спектаклем. Артисты коллектива исполняют народные небылицы, сказки и песни, включая фрагменты «Байки» И. Стравинского в вокальной аранжировке Ансамбля. Виртуозное владение различными стилями и живые импровизации делают каждое выступление запоминающимся.

Не упустите возможность погрузиться в мир традиционной народной музыки и фольклора с Ансамблем Дмитрия Покровского!