Погружение в мир музыки с NeboTabu

Приглашаем вас на незабываемый концерт московской поп-рок группы NeboTabu, которая мастерски сочетает элементы инди, синти-поп и нью-эйдж. Группа, основанная при участии продюсера и саунд-продюсера известных t.A.T.u., уже успела завоевать сердца слушателей.

История группы

NeboTabu выпустила свой дебютный альбом «Вечные» в 2015 году, который сразу привлек внимание публики. Клип на песню «Оттенки» был снят на крупном фестивале Красок в Москве, где группа выступила в качестве хедлайнера перед 8000 зрителей.

Во втором альбоме, выпущенном в 2022 году, можно услышать новые грани творчества. Клип на композицию «Поколение» был продюсирован талантливой Еленой Кипер.

Что ждать в будущем?

Группа NeboTabu не останавливается на достигнутом. В 2025 году запланирован выпуск нескольких синглов и возобновление концертной деятельности. Темы их песен эволюционируют от подростковых переживаний и первой любви к более глубоким размышлениям о смысле жизни и взрослении.

Фронтмен и его влияние

Фронтмен группы Макс Белоусов стал известен не только в музыкальных кругах, но и среди маркетологов и предпринимателей. Его аудитория в социальных сетях превышает 170 000 подписчиков, что говорит о высоком интересе к его личности и творчеству.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Следите за анонсами и приходите на концерты NeboTabu, чтобы насладиться живым исполнением их новых хитов!