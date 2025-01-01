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Небольшая история
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Киноафиша Небольшая история

Спектакль Небольшая история

Постановка
Театр кукол им. Образцова 12+
Режиссер Вадим Смирнов
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Взгляд на войну через историю жителей маленького германского города в сороковые годы прошлого века

Спектакль «Небольшая история» предлагает зрителям уникальный взгляд на войну и судьбы людей. Действие разворачивается в маленьком германском городе в сороковые годы прошлого века.

В центре сюжета — кабинет, наполненный тяжелыми фолиантами, где Смерть ждет Душу, чтобы отдать ей книгу ее жизни. Вместе они вспоминают события прошлого, дорогих людей и книги, которые Душа воровала, стремясь познать мир и силу слова. Слово, способное как уничтожать, так и созидать, возрождать и преобразовывать реальность.

Создатели спектакля

Автор пьесы — Вадим Соснин, а режиссером-постановщиком выступает заслуженный артист России Вадим Смирнов. Художник спектакля также Вадим Смирнов, что подчеркивает единство творческого замысла.

Интересные факты

Спектакль затрагивает важные темы, такие как память, утрата и сила искусства. Зрители смогут увидеть, как через призму личных историй раскрываются глобальные темы войны и ее последствий.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу «Небольшой истории» и задать себе важные вопросы о жизни и человеческих отношениях.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
17:30 20:00 от 2000 ₽

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