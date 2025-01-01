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Небо в чемодане, или Цуцики в ночи
Киноафиша Небо в чемодане, или Цуцики в ночи

Спектакль Небо в чемодане, или Цуцики в ночи

Постановка
Большой театр кукол 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Ожидание чуда на старом вокзале

На старом вокзале встречаются четверо героев, каждый из которых ждет своего поезда. С чемоданами наперевес, они надеются на то, что вскоре отправятся в страну мечты. Но когда именно это произойдет — неизвестно. Смешные, немного нелепые, но обаятельные клоуны становятся центром этой увлекательной истории.

Истории, полные надежды

Каждый из героев привез с собой свой уникальный багаж: свои переживания, мечты и маленькие сокровища. Они почти не замечают друг друга, поглощенные отчаянием от несбывшихся надежд и отголосками неслучившейся жизни. Именно поэтому их и называют «цуциками» — слепыми щенками, ищущими свое место в этом мире.

Лирика и музыка

Спектакль наполнен лирическими моментами и музыкальными номерами, которые подчеркивают эмоциональную глубину происходящего. Он затрагивает темы прозрения, случайных встреч и бесконечного ожидания чуда. Зрители смогут погрузиться в атмосферу надежды и поиска, которые являются неотъемлемой частью жизни каждого из нас.

Не пропустите!

«Цуцики» — это трогательная история о том, как важно не терять веру в мечты и находить радость даже в самых непростых ситуациях. Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который подарит вам множество эмоций и вдохновения!

Режиссер
Руслан Кудашов
В ролях
Максим Гудков
Дмитрий Чупахин
Александра Ионова
Ирина Кривченок

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 сентября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 800 ₽

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