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Небо позднего августа
Киноафиша Небо позднего августа

Спектакль Небо позднего августа

Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 2 антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Небо позднего августа». Сценическая композиция, основанная на трех пьесах современных драматургов

Спектакль «Небо позднего августа» представляет собой уникальную композицию, основанную на трех пьесах современных драматургов: «Как я простил прапорщика Кувшинова» Ивана Антонова, «Переспать с Леной и умереть» Тони Яблочкиной и «Небо позднего августа» Игоря Яковлева. Режиссер Петр Шерешевский объединяет эти произведения общей темой — темой потери смысла существования и утраты связи между людьми.

Тема и содержание

Каждая из пьес в спектакле небольшая по объему и содержит ограниченное количество персонажей, что позволяет режиссеру создать единое целое. «Небо позднего августа» — это попытка отрефлексировать момент, когда человек чувствует себя потерянным, когда вопросы о смысле жизни становятся особенно острыми.

Роль театра

С точки зрения Петра Шерешевского, театр не предназначен для того, чтобы «поглаживать по шерстке» и просто развлекать зрителей. Его цель — погружение человека в глубокие размышления о себе и окружающем мире. Спектакль призван помочь зрителям найти ответы на непростые вопросы и, возможно, увидеть в героях на сцене отражение своих собственных черт.

Что ожидать от спектакля?

Посетив «Небо позднего августа», зрители могут не только насладиться актерским мастерством, но и столкнуться с актуальными для каждого вопросами о жизни и смысле. Это возможность заглянуть внутрь себя и разобраться в своих чувствах и переживаниях.

Приглашаем вас на спектакль, который оставит след в вашем сердце и заставит задуматься о важном.

Режиссер
Петр Шерешевский
В ролях
Руслан Шапорин
Алина Егошина
Кристина Лапшина
Леонид Калмыков
Мария Макушева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Фотографии

Небо позднего августа Небо позднего августа Небо позднего августа

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