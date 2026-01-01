Спектакль Небесный тихоход

Небесный тихоход
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль о лётчике Булочкине в Театре «Легенда»

В Театре «Легенда» зрители смогут увидеть спектакль, посвящённый лётчику Булочкину, который после тяжёлого ранения вынужден летать на «Тихоходе» У-2. Этот уникальный рассказ о судьбе пилота раскрывает сложные эмоции и трудности, с которыми ему приходится сталкиваться.

После ранения Булочкин пытается привыкнуть к спокойной жизни в эскадрилье, где большинство лётчиков — девушки. Несмотря на его храбрость и опыт, он сталкивается с новыми вызовами и неожиданными переменами своего места в команде.

С сюжетом спектакля переплетены музыкальные номера военных лет, которые создают атмосферу эпохи и возвращают зрителей в те трудные, но полные героизма времена.

Звучащие песни военных лет

  • «Песенка военного корреспондента»
  • «Как много девушек хороших»
  • «Смуглянка»
  • «Пилоты»
  • «Случайный вальс «Дождливым вечером»
  • «Катюша»
  • «День Победы»

Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит исторические постановки и музыкальные номера, наполненные духом Великой Отечественной войны.

