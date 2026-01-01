Спектакль Небесный тихоход

В Театре «Легенда» зрители смогут увидеть спектакль, посвящённый лётчику Булочкину, который после тяжёлого ранения вынужден летать на «Тихоходе» У-2. Этот уникальный рассказ о судьбе пилота раскрывает сложные эмоции и трудности, с которыми ему приходится сталкиваться.
После ранения Булочкин пытается привыкнуть к спокойной жизни в эскадрилье, где большинство лётчиков — девушки. Несмотря на его храбрость и опыт, он сталкивается с новыми вызовами и неожиданными переменами своего места в команде.
С сюжетом спектакля переплетены музыкальные номера военных лет, которые создают атмосферу эпохи и возвращают зрителей в те трудные, но полные героизма времена.
Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит исторические постановки и музыкальные номера, наполненные духом Великой Отечественной войны.