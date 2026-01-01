Спектакль Небесный тихоход

Спектакль о лётчике Булочкине в Театре «Легенда»

В Театре «Легенда» зрители смогут увидеть спектакль, посвящённый лётчику Булочкину, который после тяжёлого ранения вынужден летать на «Тихоходе» У-2. Этот уникальный рассказ о судьбе пилота раскрывает сложные эмоции и трудности, с которыми ему приходится сталкиваться.

После ранения Булочкин пытается привыкнуть к спокойной жизни в эскадрилье, где большинство лётчиков — девушки. Несмотря на его храбрость и опыт, он сталкивается с новыми вызовами и неожиданными переменами своего места в команде.

С сюжетом спектакля переплетены музыкальные номера военных лет, которые создают атмосферу эпохи и возвращают зрителей в те трудные, но полные героизма времена.

Звучащие песни военных лет

«Песенка военного корреспондента»

«Как много девушек хороших»

«Смуглянка»

«Пилоты»

«Случайный вальс «Дождливым вечером»

«Катюша»

«День Победы»

Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит исторические постановки и музыкальные номера, наполненные духом Великой Отечественной войны.