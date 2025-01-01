Меню
Небесный тихоход
Киноафиша Небесный тихоход

Спектакль Небесный тихоход

Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Небесный тихоход»: лёгкость и романтика военной жизни

Омский государственный музыкальный театр представляет музыкальную комедию в двух действиях «Небесный тихоход». В центре сюжета — лётчик Булочкин, который после ранения вынужден управлять самолётом У-2. Попадая в эскадрилью, где большинство пилотов — девушки, он осознает важность своих «тихоходов» на войне.

Музыка и атмосферность

Спектакль уникален тем, что сочетает военную тематику с элементами лёгкости и романтики. Здесь переплетаются драма и музыкальные номера, создавая неповторимую атмосферу любви и света. Под маскировочной сеткой, которая меняется в зависимости от сцен, разворачиваются трогательные встречи и влюблённости героев.

Для кого

Это событие будет особенно интересно тем, кто ценит драму и музыкальные спектакли. Насладитесь уникальной постановкой, которая затрагивает важные темы любви и дружбы на фоне войны.

Февраль
23 февраля понедельник
17:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 400 ₽

