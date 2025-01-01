Спектакль Небесный танец

Спектакль из Туниса «Небесный танец» в Молодежном театре на Фонтанке

Дата и время: 27 мая, 15:30

Постановка: Национальный театр Туниса при содействии Центра драматического и сценического искусства Кефа и Центра драматического искусства Загуан, Тунис.

Сюжет

Главная героиня Хела переживает тяжелый семейный кризис: неверность мужа, напряженные отношения с дочерью и болезнь матери, страдающей Альцгеймером. В этой непростой ситуации Хела отчаянно нуждается в любви и поддержке.

По просьбе мужа она начинает работать литературным критиком в издательстве. В ходе своей работы Хела получает в подарок книгу под названием «Сладкое богохульство». В ней Шамсуддин аль-Табризи размышляет о сорока правилах любви, что становится для Хелы настоящим откровением.

Завороженная стилем неизвестного автора по имени Азиз, Хела начинает искать встречи с ним. Между ними завязывается переписка, и вскоре они становятся любовниками в социальных сетях. Пьеса тонко балансирует между исторической любовной линией Руми и Табризи и современными отношениями Элы и Азиза.

Темы и вопросы

Спектакль поднимает важные вопросы о духовности и её месте в современном мире, особенно в эпоху цифровых технологий. Зрители могут задуматься о том, как любовь и связь между людьми меняются в условиях современности.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю о любви, утрате и поисках самого себя в нашем быстро меняющемся мире.