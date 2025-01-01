Меню
«Небесные ласточки» из цикла «И снова здрасьте!»
12+
"Оперная Кухня" приглашает на премьеры преставлений из цикла " И снова здрасьте!"

Дорогие театралы! «Оперная Кухня» с радостью анонсирует премьеры спектаклей из цикла «И снова здрасьте!» в музыкальном салоне «Классика без границ». Представления исполняются в лучших традициях театра Делль Арте и обещают увлекательное зрелище!

В этом цикле веселые сюжеты обусловлены актуальными темами дня. Главные маски — Коломбина и Дама в шляпе — позабавят зрителей, а молодые талантливые оперные певцы подарят незабываемые моменты, ломая комедии с помощью шедевров классической и эстрадной музыки.

Первая премьера: «Небесные ласточки»

Уже 20 декабря вас ждёт ироничная история о битве стюардесс Марьи и Ефросии за сердце командира самолёта. Гостям представят программу, в которой будут звучать такие музыкальные произведения, как:

  • Глиэр — «О, если б грусть моя»
  • Мусоргский — «Что вам слова любви»
  • Лоу — «Я танцевать хочу»
  • Народная — «По небу синему»
  • Булахов — «И нет в мире очей»
  • Молчанов — Ария Екатерины
  • Дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая Дама» Чайковского
  • Молчанов — «Рябины»
  • Песня Земфиры Рахманинова из оперы «Алеко»
  • Чайковский — «Он так меня любил»
  • Мендельсон — «Песня ведьмы»
  • Пуленк — «Путешествие в Париж»

Сюрпризы для зрителей

На нашем мероприятии вас ждут манящие сюрпризы и подарки! Каждый гость сможет насладиться вином, чаем или кофе, а также лёгким фуршетом и, конечно, прекрасным настроением.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля! Мы гарантируем вам отличный вечер и множество положительных эмоций.

Купить билет на спектакль «Небесные ласточки» из цикла «И снова здрасьте!»

Декабрь
20 декабря суббота
18:00
Artstandart Санкт-Петербург, Казанская, 7, литера В, БЦ «Казанский»
от 2500 ₽

