Спектакль «Небесные ласточки» из цикла «И снова здрасьте!»

"Оперная Кухня" приглашает на премьеры преставлений из цикла " И снова здрасьте!"

Дорогие театралы! «Оперная Кухня» с радостью анонсирует премьеры спектаклей из цикла «И снова здрасьте!» в музыкальном салоне «Классика без границ». Представления исполняются в лучших традициях театра Делль Арте и обещают увлекательное зрелище!

О спектакле

В этом цикле веселые сюжеты обусловлены актуальными темами дня. Главные маски — Коломбина и Дама в шляпе — позабавят зрителей, а молодые талантливые оперные певцы подарят незабываемые моменты, ломая комедии с помощью шедевров классической и эстрадной музыки.

Первая премьера: «Небесные ласточки»

Уже 20 декабря вас ждёт ироничная история о битве стюардесс Марьи и Ефросии за сердце командира самолёта. Гостям представят программу, в которой будут звучать такие музыкальные произведения, как:

Глиэр — «О, если б грусть моя»

Мусоргский — «Что вам слова любви»

Лоу — «Я танцевать хочу»

Народная — «По небу синему»

Булахов — «И нет в мире очей»

Молчанов — Ария Екатерины

Дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая Дама» Чайковского

Молчанов — «Рябины»

Песня Земфиры Рахманинова из оперы «Алеко»

Чайковский — «Он так меня любил»

Мендельсон — «Песня ведьмы»

Пуленк — «Путешествие в Париж»

Сюрпризы для зрителей

На нашем мероприятии вас ждут манящие сюрпризы и подарки! Каждый гость сможет насладиться вином, чаем или кофе, а также лёгким фуршетом и, конечно, прекрасным настроением.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля! Мы гарантируем вам отличный вечер и множество положительных эмоций.