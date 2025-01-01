Спектакль «Небесные ласточки» из цикла «И снова здрасьте!»

Дорогие театралы! «Оперная Кухня» с радостью анонсирует премьеры спектаклей из цикла «И снова здрасьте!» в музыкальном салоне «Классика без границ». Представления исполняются в лучших традициях театра Делль Арте и обещают увлекательное зрелище!
В этом цикле веселые сюжеты обусловлены актуальными темами дня. Главные маски — Коломбина и Дама в шляпе — позабавят зрителей, а молодые талантливые оперные певцы подарят незабываемые моменты, ломая комедии с помощью шедевров классической и эстрадной музыки.
Уже 20 декабря вас ждёт ироничная история о битве стюардесс Марьи и Ефросии за сердце командира самолёта. Гостям представят программу, в которой будут звучать такие музыкальные произведения, как:
На нашем мероприятии вас ждут манящие сюрпризы и подарки! Каждый гость сможет насладиться вином, чаем или кофе, а также лёгким фуршетом и, конечно, прекрасным настроением.
Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля! Мы гарантируем вам отличный вечер и множество положительных эмоций.